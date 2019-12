Parkplatzrempler vor der Bank

Buchen.Auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Buchener Amtsstraße hat ein unbekannter Autofahrer am Montag einen Sachschaden verursacht und ist danach geflüchtet. In der Zeit zwischen 8.30 und 13 Uhr hatte ein Fahrzeugbesitzer seinen C-Klasse-Mercedes vor der Bank geparkt und stellte nach seiner Rückkehr eine Beschädigung am Heck des Autos fest. Die ermittelnden Polizeibeamten gehen davon aus, dass der bislang noch nicht ermittelte Verkehrsteilnehmer entweder beim Ein- oder Ausparken oder beim Vorbeifahren mit seinem Pkw den Mercedes gestreift und Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro verursacht hat. Zeugen zu der Unfallflucht sollten sich bei der Polizei in Buchen, Telefon 06281/9040, melden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.12.2019