Pandemie sorgt für Umdenken

Neckar-Odenwald-Kreis.Große Fortschritte gab es im vergangenen Jahr auch bei der Bio-Musterregion Neckar-Odenwald, wie bei der Sitzung des Kreistagsausschusses für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr deutlich wurde. „Wir können bei diesem so wichtigen Projekt tatsächlich schon auf eine beachtliche Bilanz zurückblicken“, beschrieb der Landrat das im ersten Jahr Geleistete. Was im Einzelnen bereits angestoßen wurde, stellte Regionalmanagerin Ruth Weniger vor. Auch Mithilfe des inzwischen eingerichteten Steuerungskreises und Beirats habe man nicht nur die Musterregion in zahlreichen Veranstaltungen und Netzwerken bekanntgemacht, sondern auch ganz konkret Landwirte bei der Umstellung auf ökologische Bewirtschaftung unterstützt. Immerhin sechs Prozent der Betriebe würden im Kreis inzwischen ökologisch produzieren, das Interesse an weiteren Umstellungen sei da, so Weniger. Und auf Verbraucherseite habe man gezielt die Nachfrage gefördert.

Sehr groß sei das Interesse, sicherlich auch bedingt durch das Umdenken vieler Verbraucher in der Pandemie, beim Einzelhandel. Hier führe man derzeit konkrete Gespräche, habe aber auch schon Projekte wie beispielsweise die Bioscheune in Dallau mit umgesetzt. Vorzeigeprojekt sei bisher natürlich das Odenwälder Käseherz. Dieser positiven Grundbeurteilung sowie der vorgeschlagenen Beantragung der Verlängerung der Grundförderung um drei Jahre schlossen sich die Kreisräte ausnahmslos an.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.07.2020