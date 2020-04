Outletcenter bleibt zu

Bettingen.Der Streit um die Öffnung des Wertheim Village hatte am vergangenen Montag einen neuen Höhepunkt erreicht. Doch nun steht das Urteil des Verwaltungsgerichts fest. Noch immer ist auf der Homepage des Wertheim Village zu lesen, dass sich am Donnerstag, 23. April, die Türen des Outletcenters wieder öffnen würden. Doch diesem Vorhaben hat jetzt das Verwaltungsgericht Stuttgart einen Strich durch die Rechnung der Betreiber gemacht.

Denn als das Landratsamt am Montag festlegte, dass diese Einkaufsmeile bis 3. Mai weiterhin geschlossen bleiben muss, wehrte sich der Betreiber unmittelbar mit einem Eilantrag gegen das Land Baden-Württemberg vertreten durch das Landratsamt Main-Tauber-Kreis, beim Verwaltungsgericht in Stuttgart, damit eben an besagtem Termin der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Die 16. Kammer des Verwaltungsgerichts Stuttgart hat nun am Mittwoch den Eilantrag des Value Retail gegen das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Landratsamt Main-Tauber-Kreis, wegen verfügten Untersagung des Betriebs ihres Outlet-Centers bis einschließlich bis 3. Mai abgelehnt.

Im Urteil heißt es dazu: „Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis hat die angefochtene Untersagung des Betriebs aller Voraussicht nach zu Recht ausgesprochen. Die Untersagung des Betriebs des Outlet-Centers, welches aus mehreren Einzelhandelsgeschäften mit einer Verkaufsfläche von nicht mehr als 800 qm besteht, ist aufgrund der überregionalen Anziehungskraft für den Publikumsverkehr eine notwendige Schutzmaßnahme zur Eindämmung des Virus Sars-CoV-2.“

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.04.2020