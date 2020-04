Buchen.Die Bewohner des Galda-Hauses haben am Donnerstagnachmittag mit Gemeindediakonin Johanna Moelter-Reich einen Gottesdienst im Freien gefeiert.

Vögel zwitscherten, die Sonne schien angenehm und der frühe Frühling bescherte den Menschen Temperaturen um die 20 Grad Celsius. Im Garten des Galda-Hauses neben dem Krankenhaus hatten Mitarbeiterinnen des Pflegeheims mitten auf der Wiese einen Ort eingerichtet, von dem aus Johanna Moelter-Reich, Gemeindediakonin der Evangelischen Kirchengemeinde Buchen, einen vorösterlichen Gottesdienst zelebrierte. Diesen untermalte Herbert Möller musikalisch an der Gitarre. Die 72 Heimbewohner saßen, getrennt nach ihren Wohngruppen, beieinander. Manche von ihnen verfolgten den Gottesdienst in ihren Zimmern am offenen Fenster. Andere Teilnehmer des Gottesdienstes hielten den vorgeschriebenen Abstand zu den Mitmenschen ein. Und auch manch Nachbar der umliegenden Häuser erfreute sich an der unbeschwerten Feier zur Ehre Gottes. Es erklangen Lieder wie „Großer Gott, wir loben dich“ und „Geh aus, mein Herz, und suche Freud.“ Die Gemeindediakonin griff als Thema den Frühling auf, die erwachende Natur und die zahlreich blühenden Narzissen, auch Osterglocken genannt. „Ostergedanken sind Hoffnungsgedanken“, sagte sie. „Und Osterglocken sind Zeichen der Hoffnung.“

Der Freiluft-Gottesdienst ist bereits die zweite Veranstaltung des Galda-Hauses im Freien während der Corona-Krise. Vor kurzem unterhielt Gitarrist Herbert Möller die alten Menschen mit einem Gartenkonzert. Heimleiterin Sonja Misteler plant weitere Veranstaltungen dieser Art. So denkt man über eine kleine Theateraufführung nach. Und auch einen Gottesdienst will man im Garten wieder gemeinsam mit den Heimbewohnern feiern. mb

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.04.2020