Ortschaftsrat und Verwaltung feierten gelungene Premiere

Götzingen.Bange Blicke gingen am Montagvormittag allenthalben aus dem Narrendorf gen Himmel verbunden mit Hoffnung, dass der Wettergott die Himmelschleusen geschlossen halten möge. Und glücklicherweise erfüllte sich dieser Wunsch: Die „Getzemer Narre“ erlebten ihren Umzug ohne Regen. Fröhliche und närrische Stimmung beherrschte bereits während der Aufstellung das Areal bei der „Bretze“.

Begleitet von der Musikkapelle, setzte sich der Gaudiwurm in Bewegung. Angeführt wurde der Zug wie gewohnt durch die Brezelträger des Fotoclubs „Blende 8“. Erstmals als Fußgruppe dabei machten Ortschaftsrat und die Ortschaftsverwaltung mit mitgeführten symbolischen Neu- und Altbauten auf notwendige Maßnahmen im Rahmen der Aktion „Unser Dorf hat Zukunft“ aufmerksam. Die traditionelle Zigeunergruppe mit Planwagen, Scherenschleifer und Fußgruppen, die dringend Mitreisende suchte, durfte nicht fehlen. Dargeboten wurde sie durch den Gesangverein „Eintracht“.

Interims-Prinzenpaar aufgeboten

Extra für diesen Umzug bot die Fastnachtsgesellschaft zur großen Überraschung im letzten Moment doch noch ein Interims-Prinzenpaar auf: Prinzessin Elisabeth und Prinz Eberhard. Die Prinzengarde und Jungnarren war auch mit von der Partie. Der Symbolbaum der „Getzemer Narre“, ein Herzkirschenbaum, rundete die Präsentation des Jubiläumsvereins ab. Auch blaublütigen Besuch konnten die Narren zu ihrem Umzug willkommen heißen: Königin Renate-Marie-Antoinette und Prinzgemahl König Ludwig vom Scholzegässle gaben sich in „Herzkerschehausen“ die Ehre. Mit „Fasching for Future“ war auch der neueste öffentliche Trend vertreten. Den „Pleitegeier überm Einkaufsmarkt“ thematisierten die Schafböcke aus Widdern. Der TSV Fortuna hatte seine Winterwanderung zum Schlachtfest nach Rinschheim „auf’s Korn genommen“. Eines aktuellen Themas nahm sich die Schmiede Götzingen an, nämlich der Wiederansiedlung des Bibers, und meinte dazu: „Die Leut hebbe goar kee Ruh, de Biber baut die Rinschbach zu“. jm

