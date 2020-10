Ort der Begegnung und der Erholung

Götzingen.„Auf die Dorfplätze, fertig, los!“ lautet der Slogan des Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“, zu dem sich Götzingen als eine der ersten Gemeinden des Neckar-Odenwald-Kreises angemeldet hat. Und der Start in diese anspruchsvolle Mission ist aussagekräftig und vielversprechend gelungen mit der Einweihung der Fitness-Anlage „Fit am See“ beim Nächstweiher am Ortsausgang gen Rinschheim gelegen.

Ortsvorsteherin Daniela Gramlich sagte, Götzingen wolle der Corona-Problematik zum Trotz mit diesem Festakt ein Zeichen setzen und effektiv einen Schritt in Richtung Zukunft gehen. Mit der symbolischen Übergabe sei jeder interessierte Besucher auf der Anlage willkommen zur friedlichen und vor allem auch pfleglichen Nutzung. Sie wünsche sich, dass es ein Ort des Treffens der sportlichen Betätigung und des Erholens vom Alltagsstress sein werde.

Die Ortsvorsteherin ging ein auf die Historie dieser Einrichtung, die in der Erbschaft einer verstorbenen Götzinger Bürgerin ihren Ursprung hat. Ihr Amtsvorgänger Egbert Fischer als Ideenentwickler initiierte die Kontaktaufnahme mit der Leader-Aktionsgruppe, einer EU-Initiative zur Unterstützung und Entwicklung des ländlichen Raumes. Deren Unterstützung war willkommen und erforderlich, um ein Projekt dieser Größenordnung stemmen zu können. Anerkennung zollte sie allen, die an der Umsetzung beteiligt waren. So wurde in gemeinsamem Bemühen ein kreatives und zukunftsorientiertes Werk geschaffen, dem noch weitere folgen sollen, resümierte die Ortsvorsteherin.

Den Reigen der Grußworte eröffnete Egbert Fischer, der sich freute, dass dieses Ziel nach langer Planung nun erreicht wurde. Das intensiv ausgearbeitete und jetzt erfolgreich umgesetzte Konzept sei zu einem wunderbaren Ganzen geworden, stellte Beigeordneter Laber fest, der auch dem Künstler für die Gestaltung des Trafoturmes Lob zollte. Mit dem hoffnungsvollen Tagesereignis verband er den Wunsch, dass es in Götzingen in gleicher Richtung weitergehen werde.

Ein beeindruckendes Beispiel für eine tolle Gemeinschaftsleistung konzedierte Leader-Vorsitzender Alfred Beetz der Anlage, die er als Beweis dafür wertete, dass Arbeiten „von unten nach oben“ doch sehr effizient sein könne. Die 60-prozentige Förderung habe sich gelohnt, das Konzept sei konsequent umgesetzt worden. Er überreichte der Ortsvorsteherin die begehrte Leader-Plakette, verbunden mit Glückwünschen zu der tollen Anlage.

Mit Blick auf die in Angriff genommene Wettbewerbsbeteiligung bestätigte Minister Peter Hauck Götzingen eine bemerkenswerte Aktion. Das Ziel der EU-Initiative zur Förderung und Stärkung des ehrenamtlichen Engagements und damit besonders die Förderung der Lebensqualität im Ländlichen Raum sei mit Unterstützung der Leader-Aktionsgruppe optimal umgesetzt worden. Solcher Erfolg nähre natürlich die Erwartungen auf das Geschehen im nächsten Jahr.

Ortsvorsteherin Gramlich bilanzierte zum Ausklang der Feierstunde, dass Götzingen mit großer Freude diesen Mehr-Generation-Platz in Besitz nehmen werde. Viele gemeinsam haben eine bemerkenswerte Leistung vollbracht und sie hoffe, dass die Anlage künftig mit viel Leben erfüllt sein werde. jm

