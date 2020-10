Online-Kurse Patientenverfügung

Buchen.Das Mehrgenerationenhaus veranstaltet Online-Veranstaltungen, bei denen die Teilnehmer gemeinsam mit Expertinnen des Betreuungsvereins NOK eine Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht ausfüllen können: am Montag, 9. November, um 18 Uhr „Patientenverfügung“ und am Montag, 23. November, um 18 Uhr „Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung“. Die Beraterinnen erklären Hintergründe, geben Informationen und beantworten Fragen. Die Teilnehmer sollen sich vorab die Vorsorgemappe des Betreuungsvereins NOK nach Hause bestellen: Telefon 06261/842520, E-Mail: betreuungsverein@neckar-odenwald-kreis.de, www.betreuungsverein-nok.de. Die Kosten für die Mappe werden per Überweisung nach Erhalt bezahlt.

Zur Teilnahme an den Online-Veranstaltungen wird ein Endgerät mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher, wie PC, Laptop, Tablet oder Smartphone benötigt. Das Team des Mehrgenerationenhauses unterstützt mit technischem Wissen und falls erforderlich auch mit Geräten. Anmeldungen und Informationen zu den Online-Veranstaltungen gibt es beim Mehrgenerationenhaus, Ingrid Scheuerer, E-Mail: scheuerer@mehrgenerationenhaus-buchen.de, Telefon 0160/97986048; Helga Schwab-Dörzenbach, Telefon 06281/31127, E-Mail: helga.schwab-doerzenbach@buchen.de. Ab Montag, 2. November, werden die Anmeldungen bestätigt.

