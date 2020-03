Offene Telefonsprechstunden wurden eingerichtet

Mosbach/Buchen.Das Diakonische Werk im Neckar-Odenwald-Kreis hat ab sofort bis auf Weiteres sogenannte offene Telefonsprechstunden eingerichtet. Montag bis Donnerstag 14 bis 16 Uhr und freitags 10 bis 12 Uhr bietet das Werk zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten in Mosbach und Buchen Beratung an.

Gerade in der aktuellen Krise, in der viele Menschen unter der enormen Einschränkung ihrer Sozialkontakte leiden, aber auch Familien und Paare vor große Herausforderungen in häufig beengter häuslicher Umgebung gestellt werden, ist ein entlastendes Gespräch,wichtig. .

Montag: „Arbeitslosenzentrum und Existenzsicherung“ – Fragen zur Arbeitslosigkeit, Existenzsicherung einschließlich „Hartz IV“ und bei finanziellen Schwierigkeiten beantworten die Fachkräfte des Diakonischen Werkes jeden Montag von 14 bis 16 Uhr im Rahmen der Telefonsprechstunde, Telefon 06281/562430, weitere Informationen unter www.diakonie-nok.de.

Dienstag: „Erziehungs- und Paarberatung, Präventive Fachberatung“ – Erziehungsfragen, Fragen zum Umgangsrecht, zur Partnerschaft oder auch zu Vorschulkindern beantworten die Fachkräfte der Psychologischen Beratungsstelle der Diakonie jeden Dienstag von 14 bis 16 Uhr im Rahmen der Telefonsprechstunde, Telefon 06281/562430, weitere Informationen unter www.diakonie-nok.de.

Mittwoch: „Jugendsprechstunde“ – Kinder und Jugendliche können mit allen Fragen zur Schule, den Eltern, Freunden, sich selbst und vieles mehr einfach anrufen und sich an die Fachkräfte der Psychologischen Beratungsstelle der Diakonie wenden. Jeden Mittwoch zwischen 14 und 16 Uhr findet die Telefonsprechstunde statt: Telefon 06281/562430, weitere Informationen unter www.diakonie-nok.de.

Donnerstag: „Schwangerenberatung“ – Fragen zur Schwangerschaft, Kindern im Säuglingsalter und zur Elternschaft allgemein, aber auch zu einem Schwangerschaftskonflikt beantworten die Fachkräfte der Diakonie. Jeden Donnerstag zwischen 14 und 16 Uhr findet die Telefonsprechstunde statt: Telefon 06281/562430, weitere Informationen unter www.diakonie-nok.de.

Freitag: „Sozialpsychiatrischer Dienst“ – Telefonberatung für Menschen mit psychischer Erkrankung und die Angehörigen bieten die Fachkräfte der Diakonie ab sofort an. Jeden Freitag zwischen 10 und 12 Uhr findet die Telefonsprechstunde statt: Telefon 06281/562430, weitere Informationen unter www.diakonie-nok.de.

