Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe

Buchen/Mosbach.Das Zentrum für Entsorgung und Umwelttechnologie Sansenhecken (Z.E.U.S.) in Buchen und der Wertstoffhof in Mosbach, Luttenbachtalstraße 30, im Betriebsgelände der Firma „Inast“ auf dem Gelände der ehemaligen Neckartalkaserne haben am Freitag und Samstag nach Fronleichnam, 12. und 13. Juni, unter Bedingungen zum Schutz vor dem Corona-Virus (Maskenpflicht, maximal zwei Personen pro Fahrzeug, maximal fünf Fahrzeuge auf dem Wertstoffhof, Mindestabstand zwischen Personen 1,5 Meter) geöffnet.

Die genauen Öffnungszeiten des Z.E.U.S.: Freitag von 7.30 bis 16 Uhr, samstags von 8 bis 12 Uhr. Die stationäre Schadstoffannahme im Z.E.U.S. hat am Samstag, 13. Juni, turnusgemäß in der geraden Kalenderwoche geschlossen. Die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs in Mosbach: Freitag von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr, samstags von 8.30 bis 12 Uhr. Sämtliche Öffnungszeiten sind im grünen Entsorgungskalender von AWN und KWiN zu finden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.06.2020