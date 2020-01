Öffnungszeiten der Entsorgungsanlagen

Neckar-Odenwald-Kreis.Von Donnerstag, 2., bis Samstag, 4. Januar, haben die Entsorgungsanlagen in Buchen und Mosbach regulär geöffnet. Die Schadststoffannahme im „Z.E.U.S.“ hat am Samstag, 4. Januar, turnusgemäß von 8.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten des „Z.E.U.S.“: Montag bis Freitag 7.30 bis 16 Uhr, samstags 8 bis 12 Uhr. Montag und Donnerstag jeweils bis 18 Uhr. Die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs in Mosbach: Montag bis Freitag 8.30 bis 12 Uhr, und 14 bis 16.30 Uhr, samstags 8.30 bis 12 Uhr. Montag und Donnerstag jeweils bis 18 Uhr. Sämtliche Öffnungszeiten sind wie üblich im grünen Entsorgungskalender von AWN und KWiN auf der zweiten Seite zu finden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.01.2020