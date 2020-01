Öffentliche Toilette wurde beschädigt

Buchen.Nach einer Sachbeschädigung in einer öffentlichen Toilette am frühen Samstagabend auf dem „alla hopp!“-Gelände in Buchen, sucht die Polizei noch zwei Jugendliche. Aufmerksame Personen stellten starken Rauch aus der Behindertentoilette auf dem Gelände fest. Bereits zuvor nahmen die Beobachter wahr, wie drei junge Mädchen aus der Toilette herausrannten. Die Zeugen fanden beim Nachsehen eine brennende Packung Papiertücher in einem Metallmülleimer, welcher in der Raummitte stand. Die Flammen wurden durch beherztes Eingreifen sofort gelöscht. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Eine der mutmaßlichen Täterinnen wurde bereits festgestellt. Zeugensollten sich unter Telefon 06281/9040 melden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.01.2020