Nutzungskonzept für Schwanen-Areal wird erarbeitet

Götzingen.Sichtlich erfreut über die auch bei diesem Termin überraschend große Resonanz seitens der Einwohnerschaft eröffnete Ortvorsteherin Daniela Gramlich die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates in der Turn- und Festhalle.

Zunächst stand die Behandlung von Bauanträgen an. Dabei wurde zwei Anträgen zur Errichtung von Einfamilienhäusern im Baugebiet „Vörstlein“ aufgrund der vorausgegangenen baurechtlichen Prüfung einstimmig zugestimmt und ebenso dem Bau eines Abstellraumes über einer Garage.

Einen kleinen Wermutstropfen hatte die Ortsvorsteherin zum nächsten Thema parat – die vorgesehene Umgestaltung und attraktive Bemalung der Trafostation beim „Nächstweiher“ kann nicht so kurzfristig wie geplant realisiert werden, da sich unvorhergesehen die Notwendigkeit einer Fassadensanierung herausstellte. Trotz der sich dadurch ergebenden Verzögerung aber soll die Maßnahme bald durchgeführt werden.

Weiter verwies Daniela Gramlich auf Verlauf und Stand der seit Juni laufenden Arbeiten zur Anlage und Gestaltung der dortigen Freizeitanlage „Fit am See“. Die Fitnessgeräte sind bereits aufgestellt, Relax-Liegen werden noch aufgestellt und ein Volleyball-Feld angelegt, weiter werden noch Bäume gepflanzt und ein Strauchbeet angelegt sowie ein Insektenhotel aufgestellt. Die Anlage verspricht für Götzingen ein Vorzeigeprojekt zu werden, sollte den Bürgern und allen Besuchern viel Freude bereiten und auch deren Gesundheit fördern. Ein kleines Einweihungs- und Eröffnungsfest ist für Ende Oktober geplant.

Die Initiative der Ortschaftsverwaltung in Sachen Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft!“ greift offensichtlich, die Aktivitäten der gebildeten Arbeitsgruppen nehmen „Fahrt auf“. So skizzierten denn auch die Sprecher der eigenverantwortlich agierenden vier Gruppen erste erarbeitete Konzepte und stellten Ideen dazu vor. Dabei stand für Daniela Gramlich vom Team „Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen“ die Eruierung der Möglichkeiten und Chancen für einen Dorfladen im Mittelpunkt. Jochen Jaufmann von der Gruppe „Soziale und kulturelle Aktivitäten“ verwies auf Aktionen wie Weindorf und Kinder-Rallye und hatte „Fit am See“ besonders im Visier. Für die AG „Baugestaltung und Siedlungsentwicklung“ stellte Willi Biemer zunächst einmal Überlegungen vor hinsichtlich einer Neugestaltung von Spiel- und Grillplätzen sowie einer Aktualisierung des Dorfplatzes. Fabian Aumüller schließlich hatte für den Arbeitskreis „Grüngestaltung und das Dorf in der Landschaft“ die Anlage und Pflege der örtlichen Grünflächen sowie Hecken und Blühwiesen im Visier und regt beispielsweise die Installation von Pflege-Patenschaften an. Die Ortsvorsteherin wies darauf hin, dass die Anmeldung zum Landeswettbewerb inzwischen erfolgt ist und zeigte sich erfreut, dass der Start recht erfolgversprechend geglückt sei.

Ortsvorsteherin Gramlich gab noch bekannt, dass das Schwanen-Areal inzwischen im Besitz der Stadt Buchen sei und nun ein Nutzungskonzept dafür erarbeitet werden soll. Sie ließ auch wissen, dass die SHB-Schotterwerke für interessierte Götzinger Bürger am 6. Oktober (Beginn 16,30 Uhr) eine Führung im Schotterwerk anbieten. Schweren Herzens habe man sich zur Absage des „Getzemer Moarkts“ sowie des Advents-Nachmittages für die Götzinger Senioren entschieden. In der Frageviertelstunde der Einwohner sowie bei den Anfragen der Ortschaftsräte wurden abschließend noch eine Reihe von Fragen behandelt zu Themen wie der Anlage „Fit am See“, dem Schwanen-Areal oder auch zum Glasfaserausbau im Rahmen der BBV-Aktion „Toni“ ehe die Ortsvorsteherin die Sitzung beschloss. jm

