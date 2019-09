Neckar-Odenwald-Kreis.Wer waren die neun Frauen, die vor 100 Jahren in Baden gewählt wurden und die nicht nur „schüchtern und still“ an den ersten Sitzungen teilgenommen haben? Bei ihrem Vortrag über die in der Stiftskirche in Mosbach ausgestellten Frauen führte die Kuratorin der Ausstellung „Politische Pionierinnen“ Leonie Richter aus Heidelberg die Besucherinnen in die Zeit vor 100 Jahren zurück.

Bis dahin war es Frauen nur in geringem Umfang möglich, in Vereinen oder Organisationen Leitungsfunktionen zu übernehmen. Den badischen Frauen war es ab 1910 – und da war Baden Vorreiter – über eine gesetzliche Quote möglich, zu politischen Ämtern in sozialen und karitativen Kommissionen zugelassen zu werden. Dennoch war es für die politischen Parteien kurz nach Einführung des Allgemeinen Wahlrechts im November 1918 eine Herausforderung, geeignete Kandidatinnen für die erste Wahl am 5. Januar 1919 zu finden.

Unter ihnen waren Marie Beyerle aus Konstanz, Tochter eines Rechtsanwalts, und Lehrerin an einer Mädchenschule. Sie gründete 1910 in Konstanz den katholischen Frauenbund und arbeitete im Ersten Weltkrieg in einer Fürsorgevermittlungsstelle für Arbeiterinnen. Über ihr soziales und bildungspolitisches Engagement wurde sie bekannt und gewählt und wirkte, als Mitglied der Zentrumspartei, in bildungs- und sozialpolitischen Kommissionen mit. Therese Blase aus Mannheim, eine der führenden Frauenpersönlichkeiten der badischen SPD, setzte sich bereits Anfang des Jahrhunderts für das Frauenwahlrecht ein und war ab 1912 als erstes weibliches Mitglied im Landesvorstand ihrer Partei. Als Mutter dreier Kinder arbeitete sie auch in der Mannheimer Armenkommission, der Kindererholung der Arbeiterwohlfahrt und der Krankenhauskommission mit. Sie saß von 1919 bis zu ihrem Tod 1930 im badischen Landtag und ergriff schon zehn Tage nach ihrer Wahl das erste Mal im Parlament das Wort.

Auch Kunigunde Fischer aus Karlsruhe war seit 1912 Mitglied im Armen- und Waisenrat und später im städtischen Kriegsfürsorgeausschuss. Im Kriegsjahr 1916 kam zudem ihre Tochter zur Welt. Sie erhielt später als erste Frau die Ehrenbürgerschaft der Stadt Karlsruhe. Nur bis Oktober 1919 war Marianne Weber aus Heidelberg für die DDP im Landtag und „durfte“ als erste weibliche Abgeordnete das Wort ergreifen. Sie war davon überzeugt, dass die Frauen im Parlament sich auch noch durch ein besonderes Band verknüpft fühlen –waren sie doch fast alle vorher schon über ihr soziales Engagement vernetzt und machten sich insbesondere für den Bildungs- und Sozialbereich stark.

Spannend war, am Sonntag im Gottesdienst in der Stiftskirche von Frauen zu erfahren, die bereits in der Bibel Rang und Namen hatten – als Richterin und Politikerin wirkte Deborah, Esther wurde einflussreiche Königin und die Purpurhändlerin Lydia wurde der erste Mensch auf europäischem Boden, der sich christlich taufen ließ, ohne Angst um ihren Betrieb oder dann fehlende Kundschaft. Auch in der evangelischen Kirche in Baden gab es vor über 100 Jahren Frauen, die sich wegweisend für mehr Gleichberechtigung eingesetzt und große sozial-tätige Verbände ins Leben gerufen haben. Gerade in der Kriegs- und Nachkriegszeit waren es insbesondere die Frauen, die schleunige Hilfe und langfristige Verbesserungen in Bildung und im Sozialwesen voranbrachten.

Neugierig geworden? Die Ausstellung ist von montags bis freitags jeweils nachmittags bis Ende der Woche zu sehen. Am Dienstag 17. September, findet um 18.30 Uhr ein Vortrag von Petra Gaubitz, Referentin der badischen Landeskirche über den Ausstellungsteil „100 Jahre evangelische Frauen in Baden“ statt und am 23. September referiert Professor Dr. Walter Mühlhausen aus Heidelberg zum Thema „100 Jahre Frauenwahlrecht – und wie ging es weiter mit der Gleichberechtigung?“

