„Next Level“ treten bei „Supertalent“ an

Buchen.Wenn man bei einer TV-Casting-Show mitmachen möchte, muss man sich normalerweise bewerben. Das haben für die aktuelle „Supertalent“-Staffel mehrere tausend Showacts gemacht, letztendlich bekamen 125 ihre Chance.

Es geht aber auch anders: Die Scouts der TV-Unterhaltungsshow von RTL machen sich selbst auf die Suche nach Künstlern, indem sie zum Beispiel die Länderprogramme der Dritten – also SWR3, WDR3, BR und weitere Sender – durchforsten. So haben die Scouts der „UFA Show & Factual“, die für RTL die Casting-Show „Das Supertalent“ organisiert, die Auftritte von der Buchener Gruppe „Next Level“ in der SWR-Landesschau und in der SWR-Sendung „Kaffee oder Tee“ entdeckt. Der Auftritt hat offensichtlich Eindruck hinterlassen. Daraufhin setzten sich die Scouts zunächst telefonisch mit Volker Schwender, dem Projektleiter des Integrations- und Präventionsprojektes Hiphop-Breakdance des TSV Buchen, Mitte November 2019 in Verbindung und fragten, ob „Next Level“ sich für die Teilnahme an der Castingshow „Das Supertalent“ im Juni 2020 interessiere.

Die Antwort war ein hochmotiviertes: „Ja“. Also wurden in einem nächsten Schritt Videomaterial und Informationen von „Next Level“ an RTL weitergegeben. Nachdem der Sender daraufhin eine Zusage machte, begann „Next Level“ im Februar eine spezielle Choreografie einzustudieren. Ende März kam die Botschaft: Die Aufzeichnungstermine in Bremen müssen coronabedingt auf Ende August/Anfang September verlegt werden. Corona hat dann auch das Gruppentraining monatelang komplett ausgebremst, Meisterschaften wie die Deutsche Meisterschaft und die WM wurden abgesagt, bis dann endlich im Sommer wieder Choreografien für Gruppen trainiert und einstudiert werden konnten.

Erstmals Musik selbst produziert

Die 16 Tänzer von „Next Level“ hatten jetzt nur noch ein einziges Ziel: die „Supertalent“-Jury zu überzeugen und zu begeistern. Sie investierten viel Energie, Ausdauer und Schweiß in eine möglichst perfekte Präsentation und Performance und Choreograf Kevin Sauer offenbarte ein weiteres Talent, indem er zum ersten Mal die Musik zur Choreo selbst produzierte, was die Leute von „UFA“ zum Staunen brachte. Nun hofften die Buchener Streetdancer, dass diese geballte Ladung an Können die vier Juroren der Show zum Drücken des grünen Buzzers bewegt.

125 internationale Show-Acts

Die Herausforderung für „Next Level“ war riesig: Schließlich mussten sie aus den von RTL akzeptierten 125 internationalen Show-Acts aus dem ganzen Kunstspektrum so hervorstechen, dass sie unter die zehn Besten ins Finale tanzten. Ob die vier Juroren Bruce, Chris Tall, Evelyn und Dieter Bohlen den grünen Buzzer gedrückt haben und „Next Level“ damit einen Schritt Richtung Finale weitergekommen ist, kann die Fernsehzuschauer an diesem Samstag auf RTL ab 20.15 Uhr miterleben.

