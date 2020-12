"Next Level" aus Buchen treten am Samstag bei "Das Supertalent" auf

Buchen.Wenn man bei einer TV-Casting-Show mitmachen möchte, muss man sich normalerweise bewerben. Das haben für die aktuelle „Supertalent“-Staffel mehrere tausend Showacts gemacht, letztendlich bekamen 125 ihre Chance.

Es geht aber auch anders: Die Scouts der TV-Unterhaltungsshow von RTL machen sich selbst auf die Suche nach Künstlern, indem sie zum Beispiel die Länderprogramme der Dritten – also SWR3, WDR3, BR und weitere Sender – durchforsten. So haben die Scouts der „UFA Show & Factual“, die für RTL die Casting-Show „Das Supertalent“ organisiert, die Auftritte von der Buchener Gruppe „Next Level“ in der SWR-Landesschau und in der SWR-Sendung „Kaffee oder Tee“ entdeckt. Der Auftritt hat offensichtlich Eindruck hinterlassen. An diesem Samstag, 5. Dezember, treten die Buchener ab bei RTL auf. Ob sie die Juroren Bruce, Chris Tall, Evelyn und Dieter Bohlen überzeugt haben, ist ab 20.15 Uhr zu sehen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.12.2020