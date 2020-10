Neun weitere Infektionen

Neckar-Odenwald-Kreis.Neun Corona-Infektionen hat das Landratsamt am Donnerstagnachmittag bestätigt. Vier Fälle sind in dem Pflegeheim „Glück im Winkel“ in Aglasterhausen-Michelbach aufgetreten. Nach Angaben der Behörde handelt es sich bei den restlichen fünf Fällen um einen Reiserückkehrer und zwei Kontaktpersonen von bereits bekannten Fällen. Diese waren schon in Quarantäne. Bei zwei Fällen konnte die

