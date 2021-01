Neuland betreten in der Hoffnung, es schnell wieder zu verlassen

Buchen.Es begann mit einer fürchterlichen Rückkopplung und unangenehmen Nebengeräuschen – aber nur wenige Sekunden lang. Dann lief die erste digitale Gemeinderatssitzung der Stadt Buchen völlig reibungslos ab. 33 Gremiumsmitglieder nahmen von zu Hause aus teil, Bürgermeister Roland Burger sowie die Mitglieder der Stadtverwaltung saßen im Sitzungssaal des Rathauses. So haben zusammen mit den Ortsvorstehern knapp 50 Personen getagt. Allerdings: Die Stühle für die Bürger, die im Foyer des Rathauses gerichtet waren, blieben allesamt leer. Auf die Leinwand dort schauten lediglich die beiden Pressevertreter der lokalen Tageszeitungen.

„Als Sitzungsleiter empfand ich das digitale Format als merklich anstrengender, weil der Koordinationsaufwand deutlich höher ist als bei einer regulären Sitzung. Das liegt nicht zuletzt an der Größe unseres Gremiums. Es ist deshalb wirklich eine Herausforderung, allen rechtlichen und technischen Anforderungen gerecht zu werden. So musste ich drei Bildschirme im Blick haben und zudem den öffentlich zugänglichen Zuschauerraum über eine Leinwandprojektion im Auge behalten“, sagte Bürgermeister Burger am Tag danach den FN. Doch das Stadtoberhaupt ist auch stolz darauf, dass Buchen als erste Kommune im Neckar-Odenwald-Kreis eine digitale Gemeinderatssitzung über die Bühne gebracht hat.

Testläufe im Vorfeld

Zwei Probeläufe gingen der Gemeinderatssitzung voraus. Während es beim ersten noch mächtig „ruckelte“, lief beim zweiten Durchgang schon alles sehr gut. Ein Vorteil war dann, dass die Technik im Rathaus stehen bleiben konnte, weil es dort Corona-bedingt derzeit keinen Publikumsverkehr gibt.

Die Technik für diese digitale Gemeinderatssitzung war für das erste Mal schon sehr ausgereift: Bei den Wortmeldungen war der Name des jeweiligen Gremium-Mitglieds eingeblendet. Abgestimmt wurde in einem eigens dafür eingerichteten Chat.

„Dank guter Assistenz meiner Mitarbeiter hat das alles aber bestens funktioniert. Der Vorbereitungsaufwand war groß. Drei Mitarbeiter unserer EDV waren im Einsatz, auch weil wir Neuland betreten und erstmals in diesem Format getagt hatten“, sagte Burger.

Doch der Bürgermeister wies auch darauf hin: „Wir wünschen uns, dass wir bald wieder regulär tagen können. Das ist auch erforderlich, weil wir aus rechtlichen Gründen im digitalen Format gar nicht alle vom Gemeinderat zu bearbeitenden Vorgänge, zum Beispiel Fragen der Bauleitplanung, behandeln dürfen.“ Gemeinderat Johannes Volk brachte es am Montagabend auf den Punkt: „Es hat alles gut geklappt, ich freue mich aber schon wieder auf Präsenzsitzungen.“

