Neuer Standort für Urnengräber

Oberneudorf.In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Oberneudorf wurde durch Ortsvorsteher Roland Ohnhäuser erneut die Versorgung mit kostenlosen WLan-Zugangspunkten (WLan-Hotspots) in Oberneudorf angesprochen. Als primären Standort des vorgesehenen Access-Point sei bereits im Januar 2019 das Rat- beziehungsweise Schulhaus festgelegt worden. Ein zweiter Access-Point sei nun auf Kosten der Ortschaftsverwaltung am Dorfgemeinschaftshaus eingerichtet worden.

Ausbau geplant

Im Anschluss erläuterte Ortsvorsteher Roland Ohnhäuser, dass nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie, die Unverzichtbarkeit leistungsfähiger Telekommunikationsinfrastrukturen deutlich geworden sei. Der Ausbau ist aufgrund der ländlichen Struktur des Kreises besonders aufwändig, weshalb Angebote kaum oder gar nicht zu erhalten seien. Aufgrund dessen haben sich alle 27 Städte und Gemeinden mit der Kreisverwaltung verständigt, um ein gemeinsames Projekt zum tatsächlich flächendeckenden Glasfaserausbau „Fiber to the Building (FttB)“ mit der Breitbandversorgung Deutschland GmbH (BBV) zu starten. Ziel dieses Projektes ist es, Glasfaseranschlüsse bis in jedes Gebäude im Kreis entstehen zu lassen und künftig Bandbreiten im Gigabit-Bereich zu ermöglichen.

Möglich werde das Projekt aber nur, wenn in der Vorvermarktungsphase eine Mindestquote von Vorverträgen mit Hauseigentümern und Unternehmen erreicht werde. Hierbei baue man auf die kooperative Unterstützung der Städte und Gemeinden des Kreises. Sofern die Mindestquote in der Vorvermarktungsphase erreicht wird, erhalten der Kreis sowie alle Städte und Gemeinden eine Ausbaugarantie. Der Ausbau des Netzes soll in klassischer Tiefbauweise unter Nutzung der vorhandenen Leerrohrtrassen erfolgen.

Weiter war die Lage des geplanten Urnengrabfelds auf dem Friedhof in Oberneudorf erneut Thema der Beratungen im Ortschaftsrat. Bereits im Juni 2012 wurde beschlossen, die linksseitige freie Fläche in der oberen Grabreihe für das Urnengrabfeld vorzusehen und zu gegebener Zeit zu verwirklichen. Im Zuge der Planungen für die Sanierung der Wege im Friedhof beschloss der Ortschaftsrat schließlich am 29. Januardie Anlage des Urnengrabfelds mit acht Urnenwahlgräbern an dieser Stelle. Dieser Bereich war in der Folge allerdings durch im Nachhinein bekannt gewordene bauliche Altlasten – betonierte Abfallgrube – erneut in den Blickwinkel geraten. Die Entfernung dieser Betonteile dürfte mit erheblichem Aufwand und entsprechenden Kosten verbunden sein. Ortsvorsteher Ohnhäuser betonte, es sei deshalb zweckmäßig, die seitherigen Planungen aufzugeben und den rechtsseitigen Bereich entlang der Zuwegung zur Aussegnungshalle als Standort für zukünftige Urnengräber ins Auge zu fassen. Der Bereich würde dann als Feld II definiert werden. Die Belegung in einer Reihe könne bedarfsgerecht und ohne finanzielle Vorleistungen seitens der Stadt erfolgen. Eine Änderung der Friedhofssatzung wäre zudem nicht erforderlich. Der Ortschaftsrat folgte diesem Vorschlag und legte einstimmig den rechtsseitigen Bereich entlang der Zuwegung zur Aussegnungshalle als Standort für Urnengräber in Reihenform gemäß der Planvorlage fest.

Ortsvorsteher Roland Ohnhäuser erinnerte schließlich an ausstehende umfangreiche Arbeiten im Friedhof, das nochmalige Streichen des Buswartehäuschens und die Renovierung des Vorraums des Tankraumes des Dorfgemeinschaftshauses in Eigenleistung.

Ebenso erläuterte der Ortsvorsteher anhand der vorliegenden Umleitungspläne ausführlich die Durchführung der Umleitungsmaßnahmen im Zuge des Ausbaus der B 27. Er wies darauf hin, dass der Großteil des dreispurigen Ausbaus zweispurig unter Verkehr erfolge.

Offene Überdachung

Lydia Feil, Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, erklärte schließlich, dass nun seit rund drei Monaten die Aussegnungshallen der Stadt Buchen vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie für Trauerfeiern nicht zur Verfügung standen. In der Verordnung des Kultusministeriums vom 3. Mai, geändert durch Verordnung vom 3. Juni, sei allerdings die Möglichkeit eingeräumt worden, unter strengen Hygienevoraussetzungen sowie unter der Bedingung, ein schriftliches Infektionsschutzkonzept zu erstellen, Aussegnungshallen wieder für Trauerfeiern zu nutzen. In diesem Zusammenhang erläuterte Feil die erforderlichen Maßnahmen, um die Hygienestandards erfüllen zu können. Da in Oberneudorf keine geschlossene Aussegnungshalle vorhanden ist, sondern lediglich eine offene Überdachung, gelten hier die erforderlichen Maßnahmen unter freiem Himmel. Für Informationen über die jeweils aktuell geltenden Hygienevorschriften verwies Feil auf Hinweise der Homepage der Stadt Buchen sowie auf die jeweiligen Hinweisschilder vor Ort. Fei

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.07.2020