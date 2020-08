Neuer Stand auf dem Wochenmarkt

Buchen.Ein neuer Stand bereichert seit der vergangenen Woche den Buchener Wochenmarkt. Die Firma Keles bietet mittwochs ein großes Sortiment an Trockenfrüchten an. Getrocknete Äpfel, Kiwi, Bananen, Mangos, Ananas und vieles mehr werden angeboten.

Jeden Mittwoch und Samstag wird der Markt abgehalten, wobei der Mittwoch der Hauptmarkttag ist. Die Marktbeschicker bieten ein breites Sortiment: Nikitas Gkokgos aus Adelsheim bietet Obst und Gemüse, Lars Holzapfel aus Bremerhaven verkauft Fisch, Irmelin Reinmuth aus Helmstadt hat Putenspezialitäten im Sortiment, Julia Paar aus Bödigheim verkauft Eier, Nudeln und hausgemachte Spezialitäten. Susanne Dosch aus Eubigheim bietet diverse Honigprodukte an.

Gabriele Huber aus Hainstadt bietet neben italienischer Feinkost auch Obst und Gemüse und der Heimentaler-Biohof Kunzmann aus Schefflenz bietet Produkte vom Bioschwein. „Käse Hannsi“ verkauft leckere Käsespezialitäten sowie Speck und Wurst aus Österreich und Südtirol an. Mehl aus der Steinemühle in Hardheim sowie Produkte der Firma Wela bietet Frau Gabriele Lechner an ihrem Marktsand an. Seit Juli gibt es auch frische Pflanzen und Blumen von Stefanie Zang aus Gerolzahn auf dem Buchener Wochenmarkt.

