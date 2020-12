Neuer Rasenmäher dank fleißiger Spender

Bödigheim.Für das Projekt „Aus Alt mach Neu – Rasenmäher für den FC Bödigheim“ durfte der Verein eine Spende in Höhe von 8400 Euro entgegennehmen. Über die Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ generierte der Verein diese Summe. Prokurist Reiner Kistner von der Volksbank Franken nahm die offizielle Spendenübergabe vor. Die Volksbank Franken beteiligte sich an dem Vorhaben des Vereins mit einem Betrag in Höhe von 2500 Euro.

Als Projektsumme wurde auf der Crowdfunding-Plattform der Betrag von 5000 Euro angesetzt, mit 8400 Euro wurden stolze 168 Prozent des gewünschten Finanzierungsziels erreicht. Der FC Germania Bödigheim bedankte sich bei allen Spendern sowie der ZG Raiffeisen Technik Walldürn für das Zahlungsziel bei der Anschaffung des Rasenmähers.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.12.2020