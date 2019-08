Neuer Mähroboter dreht bereits fleißig seine Runden

Waldhausen.Das Crowdfunding Projekt des Fördervereins des SV Rot-Weiß Waldhausen (SVW), initiiert durch den Vorsitzenden Wolfgang Lindenmaier, fand am vergangenen Dienstag mit der Übergabe der Spendengelder in Höhe von 5655 Euro durch die Vertreter der Volksbank Franken in Person ihres Prokuristen Reiner Kistner sowie der Projektbetreuerin Christiane Pföhler ein positives Ende.

Acht Jahre im Dauereinsatz

Nach rund acht Jahren im Dauereinsatz auf den beiden Rasenplätzen des Sportvereins waren eine weitere Instandhaltung sowie die jährlichen Programm-Updates für den ersten Mähroboter nicht mehr wirtschaftlich.

Um die guten Platzverhältnisse auch weiterhin gewährleisten zu können und die ehrenamtlichen Helfer rundum den Platzwart Thorsten Fritz zu entlasten, war die Anschaffung eines neuen Mähroboters dringend notwendig.

Ein Glücksfall

Für Lindenmaier war es in dieser Situation ein Glücksfall, dass die Volksbank Franken mit ihrer Crowdfunding-Initiative eine Möglichkeit bot, die Finanzierung der Anschaffung zu ermöglichen. Und letztlich trug die Aktion auch zu einem Drittel der erforderlichen Summe bei.

Ziel schnell erreicht

Neben den Vertretern der Bank kamen ein Großteil der 36 Unterstützer des Projekts sowie Mitglieder der Vorstände des Fördervereins und des SV zur Spendenübergabe. Lindenmaier zeigte sich erfreut, wie positiv das Projekt aufgenommen wurde und mit welcher Geschwindigkeit das Spendenbarometer anstieg, so dass relativ schnell allen klar, dass das Spendenziel erreicht wird. „Viele schaffen mehr“ sei nicht nur der Titel der Crowdfunding-Plattform der Volksbank, so Prokurist Reiner Kistner, sondern auch das Synonym für die Arbeit vieler Ehrenamtlicher in den Vereinen.

„Und was wäre speziell unsere ländliche Region ohne die vielen Vereine?“ Deshalb sei es der Volksbank ein besonderes Anliegen, diese Vereine in der Region aus dem Spendentopf des Gewinnsparens bei der Finanzierung gemeinnütziger Projekte zu unterstützen.

Insgesamt wurden im Bereich der Volksbank Franken dadurch bereits 31 Projekt mit einer Gesamtsumme von über 150 000 Euro realisiert.

Kistner gratulierte dem Sportverein zu seinem Förderverein und seinen zahlreichen Ehrenamtlichen und Unterstützern und überreichte dem Vorsitzenden Lindenmaier unter dem Beifall der Anwesenden den Spendenscheck.

Wertvoller Förderverein

Adrian Weber, der Vorsitzende des SV Rot-Weiß Waldhausen, dankte seinerseits dem Förderverein für die erfolgreiche Durchführung des Projektes.

Diese Aktion zeige deutlich, wie wertvoll der Förderverein für den SVW sei.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.08.2019