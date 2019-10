Neuer Defibrillator im Einkaufszentrum

Buchen.Die SB-Geschäftsstelle der Sparkasse im Einkaufszentrum Buchen verfügt ab sofort über einen Defibrillator, der am weltweiten Tag der Wiederbelebung offiziell seiner Bestimmung übergeben wurde. Aktuell verfüge der Neckar-Odenwald-Kreis über 225 Standorte an „Defis“, wobei allein in der Stadt Buchen nebst Stadtteilen 51 Defibrillatoren installiert sind und zum Einsatz bereitstehen, betonte Landrat Dr. Achim Brötel. Sparkassendirektor Martin Graser freute sich, dass mit dem neuen Defibrillator in der SB-Geschäftsstelle der Sparkasse im stark frequentierten Einkaufszentrum Buchen eine große Versorgungslücke geschlossen werden konnte. Derzeit seien insgesamt 21 Sparkassen-Geschäftsstellen mit einem Defibrillator ausgestattet. Außerdem machte Graser deutlich, dass die Sparkasse Neckartal-Odenwald neben den eigenen Investitionen auch zahlreiche Spenden für die Anschaffung von Defibrillatoren getätigt hat. Mit der „Woche der Wiederbelebung“ solle laut Dr. Harald Genzwürker zudem die Bereitschaft der Bevölkerung, im Notfall Hilfe zu leisten, nachhaltig verbessert und gesteigert werden. Bild: Sparkasse

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.10.2019