Neue Regale zum Pflanzentauschen hergestellt

Buchen.Im Rahmen des Freiwilligentags trafen sich am Samstagvormittag am Mehrgenerationenhaus Helfer, um zwei neue Pflanzentauschregale zu bauen.

Schreinermeister Theo Häfner hatte die Bauteile für die Regale schon in seiner Werkstatt vorbereitet. Die Aufgabe der Helfer bestand darin, die Teile mit einer Holzlasur zu streichen und zusammenzubauen. Da zwei Anstriche notwendig sind, konnten die Helfer ihre Arbeit am Samstag nicht beenden. Am Dienstag werden die Teilnehmer des Gartentreffs den zweiten Anstrich vornehmen und die Regale zusammenbauen. Jeder Helfer erhielt als Geschenk ein T-Shirt und einen Mundschutz.

Erfolgreiche Aktion

Seit diesem Frühjahr besteht am Mehrgenerationenhaus in der Hollergasse die Möglichkeit, Pflanzen zu tauschen. Dazu bringt man überschüssige getopfte Pflanzen mit, stellt sie in dem Regal ab und nimmt gegebenenfalls eine andere Pflanze mit nach Hause. Da die eigentlich befristete Aktion sehr erfolgreich verlief, beschlossen die Verantwortlichen, diese auf unbestimmte Zeit zu verlängern. Der Freiwilligentag ist eine Aktion der Metropolregion Rhein-Neckar. Er findet alle zwei Jahre statt. Wie Helga Schwab-Dörzenbach von der Stadtverwaltung sagte, habe man in diesem Jahr erst spät mit der Organisation des Freiwilligentags beginnen können. Denn wegen der Corona-Krise sei es lange Zeit fraglich gewesen, ob die Aktion würde stattfinden können.

„Wir schaffen was“ – unter diesem Motto haben sich am Samstag beim siebten Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar wieder viele Tausend Menschen für die Gemeinschaft engagiert. Unter Einhaltung örtlicher Corona-Regeln gingen nach ersten Schätzungen zwischen Bensheim in Südhessen, Buchen im Odenwald und Bad Bergzabern in der Südpfalz rund 4500 Freiwillige ans Werk. In 65 Städten und Gemeinden wurde bei rund 300 Mitmach-Aktionen für die gute Sache gesäubert, geschrubbt, gestrichen, geschraubt, gepflanzt, gespielt, gelesen, gelernt, getüftelt, gebastelt, musiziert, renoviert, repariert und vieles mehr.

Große Hilfsbereitschaft

„Die Bereitschaft der Menschen in der Region, sich für eine gute Sache einzusetzen, ist außergewöhnlich. Einfach beeindruckend, was heute in Rhein-Neckar trotz der Corona-Einschränkungen durch Teamwork alles geschafft wurde“, zog Michael Heinz, Vorstandsvorsitzender des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar und Vorstandsmitglied der BASF, am Nachmittag ein erstes Fazit. mb/zmrn

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.09.2020