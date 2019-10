Neue Lagerhalle wird eingeweiht

Buchen.Im Rahmen eines Oktoberfestes bei der Firma Union Bauzentrum Hornbach wird die neue Lagerhalle eingeweiht. Geöffnet ist am Samstag von 7 bis 16 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Auch viele Zulieferer werden vor Ort sein und die Kunden über die Produkte informieren. Neben Speisen und Getränken gibt es auch eine Rabattaktion. Die neue Halle umfasst 800 Quadratmeter und wird benötigt, um die Ware trocken lagern zu können. „Wir bedanken uns bei unseren Kunden für die Geduld und das Verständnis während der Umbauphase, in der die Parkmöglichkeiten eingeschränkt waren“, sagte Niederlassungsleiter Michael Ruppert, der mit der Kundenresonanz sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich zufrieden ist. Die Geschäftsleitung und Ruppert hoben auch die Leistung der Mitarbeiter hervor, da der Umbau ohne ihr Engagement nicht möglich gewesen wäre. Bild: Karin Galm

