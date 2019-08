Neue Ideen und Impulse gesammelt

Buchen.Die Umwelt-AG des Burghardt-Gymnasiums (BGB), begleitet von ihrer Lehrerin Linda Bauer, besuchte im Juli für drei Tage das Unesco-Schülercamp auf dem Gelände der Bundesgartenschau (Buga) in Heilbronn.

Seit Juli 2018 ist das BGB als interessierte Schule Teil des Unesco-Netzwerkes, zu dem in Baden-Württemberg rund 30 und deutschlandweit rund 300 Schulen zählen. Daher konnten nun erstmals Schüler aus Buchen an einem Schülercamp teilnehmen, das nur alle zwei Jahre stattfindet. In diesem Jahr nutzten die Organisatoren die einmalige Gelegenheit, das Camp auf der Bundesgartenschau in Heilbronn auszurichten. Über 100 Schüler bezogen für drei Tage die neu eröffnete Jugendherberge direkt auf dem Buga-Gelände und besuchten von dort aus verschiedenen Workshops.

Dabei wählten sie je nach Interesse aus einem sehr großen Spektrum: Workshops zu ganz konkreten Fragestellungen aus den Themenfeldern nachhaltige Stadtentwicklung, Natur und Umwelt, Gesundheit und Ernährung, Ressourcenknappheit, Klimaschutz, Wasser oder Frieden und Demokratie wurden angeboten.

Die Schüler der Umwelt-AG, geleitet von Franziska Stocker, sammelten viele Ideen für ihre Arbeitsgemeinschaft für das kommende Schuljahr. Außerhalb der Workshops bekamen die Schüler die Möglichkeit, die neu eröffnete Experimenta zu besuchen und das Gelände und Teile des bunten Programms der „Buga“ zu bestaunen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.08.2019