Buchen.Die Freie Evangelische gemeinde Buchen will Mut machen.

„Im Moment dürfen wir wieder neue Hoffnung schöpfen, Hoffnung auf eine Normalisierung des Lebens, lassen Sie uns beten und dankbar sein, dass sich diese Entwicklung rasch fortsetzt. Wir erleben dass ein freies, uneingeschränktes Leben nicht so selbstverständlich ist wie man das in der Vergangenheit gelebt und erlebt hat. Danken wir unserem Gott für die vergangenen 75 Jahre für Demokratie und Freiheit, mit dem höchsten Gut: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“! Lassen Sie uns auch ganz besonders um Weisheit für unsere verantwortlichen Politiker beten, die unser Schicksal, außer Gott, auch noch in ihrer Hand halten. In den nächsten Wochen sollen wieder Gottesdienste stattfinden dürfen. Wir, als Freie evangelische Gemeinde, freuen uns darauf und wir möchten Sie ermutigen, Ihre Kirchen und Gemeinden ebenfalls wieder mit Freude und Dankbarkeit aufzusuchen. Unser Leben liegt in Gottes Hand, sein Wille geschehe! In Christi Verbundenheit

Robert Hack, Freie evangelische Gemeinde Buchen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.05.2020