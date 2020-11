Neuaufbau wird mit 1000 Euro unterstützt

Buchen.Die Menschen im gebirgigen Nepal müssen mit dem jährlichen Sommermonsun leben. Doch in diesem Jahr waren die Niederschläge wieder einmal besonders heftig und dauerten wochenlang. Im Juli kam es im Bezirk Sindhupalchowk zu folgenschweren Erdrutschen, die viele Wohnhäuser zerstörten, Wege und Straßen unpassierbar machten und Menschen in den Tod rissen. Es gab über 30 Opfer, darunter auch Kinder.

Sindhupalchowk liegt in Zentralnepal, nahe der Grenze zu Tibet. Besonders betroffen waren der Ort Bharabise und umliegende Dörfer – darunter auch das Dorf Sotang, das ein Partnerdorf der Nepal AG der Abt-Bessel-Realschule (ABR) in Buchen ist.

Projekt läuft seit fünf Jahren

Die AG engagiert sich seit 2015 für den Aufbau von Schulen und Kindergärten in den Dörfern um Bharabise. Betreut wird die AG durch den Realschullehrer Daniel Schäfer. Die über 20 Schüler konzentrieren sich dabei auf das abgelegene Bergdorf Gati und die benachbarten Dörfer, zu denen auch Sotang gehört.

Die inzwischen weit über Buchen hinaus bekannte AG hat es geschafft, über verschiedene Aktionen Spendengelder zu generieren, und in Kooperation mit dem Freiberger Geschwister- Scholl Gymnasium aus Sachsen und in Kooperation mit nepalesischen Partnern Bergschulen und Kindergärten wieder aufzubauen, die beim schweren Erdbeben 2015 zerstört wurden.

Über 150 Familien unterstützt

Eine zentrale Säule des Projektes ist der Kaffeehandel. Die Nepal-AG, die als Schülerfirma organisiert ist, kauft von nepalesischen Bergbauern grüne Kaffeebohnen ein, die in Miltenberg geröstet, in der Schule weiterverarbeitet und unter eigener Marke verkauft werden. Von dieser Idee leben mittlerweile über 150 Bergbauern und ihre Familien.

Der Erlös geht wieder zurück in die Bildungsarbeit in den Dörfern, aber auch in Projekte zur Förderung der medizinischen Grundversorgung und der Selbstversorgung. Der Aufbau und die Unterstützung der Schulen sowie der Import des Kaffees, liegen ausschließlich in der Hand der Schülerfirma, so dass jeder Euro ohne Umwege direkt bei den Menschen in Nepal ankommt. Die Schüler entscheiden mit, wie das Geld investiert wird.

Auf der letzten Club-Sitzung des Lions Clubs Buchen berichtete Jürgen Türschel über seine Eindrücke, die er 2019 im Rahmen eines Besuches in der Projektregion gewinnen konnte. Türschel war in seiner Eigenschaft als Elternvertreter mit einer Delegation der Realschule in Nepal.

Er war wie alle Delegationsmitglieder beeindruckt von der Freundlichkeit aber auch der Leidensfähigkeit und der optimistischen Grundhaltung der Menschen. Immer wieder kommt es in Nepal zu Erdbeben, Überschwemmungen und Erdrutschen. Noch sind die Narben des schweren Erdbebens 2015 nicht verheilt, da kam jetzt die nächste Katastrophe. Häuser und Infrastruktureinrichtungen, die gerade neu aufgebaut wurden oder noch im Aufbau waren, konnten den Erdrutschen und Gerölllawinen nicht standhalten und wurden weggerissen.

Wieder einmal steht man vor Ort vor der Aufgabe und Herausforderung des Wiederaufbaus. Als Unterstützung übergaben der Präsident des Lions Clubs Buchen, Klaus Holderbach, sowie die Vorsitzende des Fördervereins, Inge Evertz, an Jürgen Türschel einen Scheck in Höhe von 1000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.11.2020