Negative Wahrnehmung kritisiert

Hainstadt.Mit einem Mahnfeuer auf einem Grundstück neben der Straße nach Hornbach haben am Samstagabend Landwirte auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Rund 40 Landwirte und Bürger informierten sich und diskutierten.

Ein drei Meter hohes Feuer wurde vor einer Maschinenhalle des Hainstadter Landwirts Gebhard Ackermann entfacht. Damit beteiligten sie sich an einer bundesweiten Aktion. Allein in Baden-Württemberg flackerten in diesen Tagen rund 650 ähnlicher Feuer, um auf die Situation der Landwirte hinzuweisen. Wie Gebhard Ackermann sagte, wolle man mit dieser Aktion den Eindruck entgegenwirken, dass die „Landwirte an allem schuld“ seien.

Landwirt Matthias Herrmann stellte in seiner Ansprache fest, dass die Gesellschaft sich immer mehr von der Landwirtschaft entfremde. Das liege auch daran, dass es immer weniger Landwirte in Deutschland gebe. So befinde sich in Hainstadt derzeit nur noch ein Milcherzeuger. Die Landwirte würden in der Öffentlichkeit negativ wahrgenommen. „Glyphosat, Bienensterben, Artenschutz: Da geht es zurzeit rund!“, stellte er fest. Man wolle der Gesellschaft den Spiegel vorhalten. „Der Verbraucher kann mit dem Geldbeutel entscheiden, welche Landwirtschaft er will“, sagte Herrmann. Er verglich die Landschaft in Deutschland mit der in den USA. Dort bestünden riesige Flächen. „Ich will nicht, dass das auch in Deutschland so wird“, sagte er. Hier verfüge man über kleinteilige Flächen, die gut für die Entwicklung der Tier- und Pflanzenwelt seien. „Die Landwirte pflegen unsere Kulturlandschaft“, betonte Herrmann. „Ist der Bauer ruiniert, wird das Essen importiert“, meinte er. Zum Beispiel hätte die Pflicht zur Bodenhaltung von Hühnern dazu geführt, dass Eier von Hühnern in Käfighaltung aus dem Ausland importiert und in Fertiggerichten verarbeiten würden.

Bundestagsabgeordneter Alois Gerig, Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Ernährung und Landwirtschaft, wünschte sich, dass die Bauern noch enger zusammenrücken. „Eine Protestbewegung der Landwirte in dieser Größe hat es in Deutschland noch nicht gegeben“, stellte er fest. 40 000 Bauern hätten vergangene Woche in Berlin protestiert. „Die Protestbewegung zeigt Wirkung“, stellte Gerig fest. „Es geht um Wertschätzung für Lebensmittel und für Bauern.“ Er kritisierte das „brutale Einkaufsverhalten des Einzelhandels.“ Im Durchschnitt gäben die Deutschen nur zehn Prozent ihres für den Konsum freien Geldes für Lebensmittel aus. „Die Wertschätzung für die Produkte ist verlorengegangen“, sagte Gerig.

„In Deutschland produzieren wir die besten Lebensmittel, die es weltweit gibt“, stellte der Abgeordnete fest. „Wenn die Verbraucher mehr bezahlen, sind wir dazu bereit, noch besser zu werden.“ Ziel sollte es sein, dass die Lebensmittel, die in Deutschland verbraucht würden, auch hier produziert würden. „Ohne die Bauern können wir die Landschaft nicht so biodivers erhalten.“ Die Politik müsse erreichen, dass die Arbeit der Bauern besser honoriert werde, forderte Gerig. Würden die Forderungen aus dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ umgesetzt, gäbe es keinen Weinbau mehr am Kaiserstuhl und keinen Obstbau am Bodensee, weil Pflanzenschutzmittel in diesen Regionen verboten wären. Die Einführung eines Tierwohl-Labels hält Gerig für sinnvoll, ebenso Blühstreifen und der Schutz von Gewässerrandstreifen. „Aber es muss sich für die Bauern rechnen“, sagte Gerig. Er wünschte sich, dass die Verbraucher künftig zwölf bis 13 Prozent ihrer Ausgaben in Lebensmittel investierten. Er warnte vor Ackerland-Spekulanten und Betrieben mit mehr als 10 000 Hektar Fläche. „Bauernland in Bauernhand“, forderte er.

In der anschließenden Diskussion kritisierte man unter anderem den hohen Flächenverbrauch durch Baugebiete. So gingen der Landwirtschaft in Deutschland täglich durchschnittlich 70 Hektar Fläche durch Baumaßnahmen und vorgeschriebene Ausgleichsflächen verloren. Die Landwirte kritisierten auch das Wegwerfen von Lebensmitteln. Die Klimabilanz fließe nicht in die Lebensmittelpreise ein. mb

