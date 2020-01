Närrischer Fahrplan

Hainstadt.Die Große Prunk- und Fremdensitzung der FG „Heeschter Berkediebe“ findet am Samstag, 8. Februar, in der Sport- und Mehrzweckhalle statt. Beginn ist um 19.46 Uhr. Der „Schmutzige Donnerstag“, 20. Februar, startet um 18.46 Uhr mit dem Berkediebe-Spiel am Bild und der anschließenden Rathausstürmung. Weiter gehts danach zur Berkediebe-Party in die Halle. Am Freitag, 21. Februar, beginnt um 18 Uhr der Jugendball in der Halle. Die Abholung der Kinder um 22 Uhr muss gewährleistet sein. Der Sonntagmorgen, 23. Februar, steht wieder im Zeichen des Närrischen Frühschoppens um 10 Uhr. Am Abend startet der bekannte Zigeunerball um 19.31 Uhr. Dabei gilt wie immer: Essen wird mitgebracht, Getränke gibt es vor Ort. Das „Rosenmontags-Treiben“, 24. Februar, findet in den „Heeschter“ Straßen und Gassen sowie rund um’s Bild statt. Pünktlich am „Fastnachtsdienstag“, 25. Februar, startet um 14.11 Uhr der „Heeschter“ Umzug. Im Anschluss gehts in die Halle zum Kindernachmittag, ehe gegen 22 Uhr die Fastnacht am Bild verbrannt wird. Zum Abschluss der Kampagne heißt der Schützenverein am „Aschermittwoch“, 26. Februar, ab 19 Uhr zum traditionellen Hering-Essen willkommen. Weitere Informationen gibt es unter www.heeschter-berkediebe.de im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.01.2020