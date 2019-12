Nachwuchs gestärkt

Buchen.Berichte über Vergangenes, Planungen für das kommende Jahr, vor allem aber auch ein dickes Lob durch Christian Schulze und Dirigent Alexander Monsch von der Stadtkapelle standen im Mittelpunkt der turnusmäßigen Hauptversammlung des Fördervereins der Stadtkapelle Buchen im Hotel „Prinz Carl“. Besonders was die Unterstützung der Nachwuchsausbildung anbelangt, sparten die Vertreter der Stadtkapelle dabei nicht mit dem Dank an ihre Förderer. Vieles werde dadurch erst ermöglicht, was sonst nicht ginge, der Kapelle aber immer wieder junge Musiker zuführe.

Vorsitzender Dr. Achim Brötel und sein Stellvertreter Volker Henn hatten die zahlreich erschienenen Mitglieder eingangs im neugestalteten Eiermann-Saal begrüßt und ließen in ihren detaillierten Berichten noch einmal die vergangenen Monate Revue passieren. Nach dem großen Jubiläumsjahr 2018, bei dem die Stadtkapelle ihr 125-jähriges Bestehen gefeiert hatte, war 2019 eher wieder ein normales, deshalb aber nicht weniger arbeitsreiches Jahr. Erfreulicherweise konnten so durch die Mitgliedsbeiträge, durch Spenden, aber auch durch verschiedene Aktionen erneut stattliche Beträge für die Jugendarbeit der Stadtkapelle zur Verfügung gestellt werden. Kassiererin Annette Bischof hatte dazu in ihrem Kassenbericht die nötigen Zahlen parat. Erich Moldaschl bescheinigte ihr für die Kassenprüfer eine einwandfreie Arbeit und beantragte die Entlastung, der einstimmig stattgegeben wurde.

Als nächste Aktivität steht jetzt bereits wieder das Weihnachtskonzert der Jugendkapelle und der Stadtkapelle am Sonntag, 22. Dezember, um 15 Uhr im Museumshof an. Der Förderverein wird dabei in bewährter Weise erneut die Bewirtung übernehmen und bei diesem Anlass zugleich eine weitere Spende für die Jugend- und Nachwuchsarbeit der Stadtkapelle überreichen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.12.2019