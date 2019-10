Nachhaltigkeit ist das Thema

Buchen.Schon vor Beginn der „Friday for Future“-Demonstrationen hat sich das Bürgernetzwerk mit dem Thema „Nachhaltigkeit“ beschäftigt und möchte nun mit zwei Veranstaltungen interessierten Mitbürgern Gelegenheit geben, sich anhand von konkreten Beispielen ein eigenes Bild zu machen. Es wird am Beispiel des Dokumentarfilms „Plastic Planet“ von Regisseur Werner Boote gezeigt, dass Plastik zu einer globalen Bedrohung geworden ist. Moderiert wird die Veranstaltung von Heinrich Wölfelschneider, Vorsitzender des Vereins Bürgernetzwerk. Die Veranstaltung ist für alle am Thema Interessierten offen. Sie findet am Mittwoch, 23. Oktober, um 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus in der Hollergasse 14 statt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.10.2019