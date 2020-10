Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Buchen.Auf Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro bleibt der Fahrer eines Fiat sitzen, wenn nicht geklärt werden kann, wer am Freitag zwischen 9 und 14.45 Uhr gegen sein Auto gefahren ist. Der Mann hatte das schwarze Fahrzeug in der Karl-Tschamber-Straße in Höhe der Zentralgewerbeschule Buchen geparkt. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass der Wagen an der linken Seite im Bereich der Fahrerseite einen frischen Unfallschaden hatte. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne auf den Fiat-Fahrer zu warten oder die Polizei zu rufen. Deshalb werden nun Zeugen gesucht, die sich unter Telefon 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen melden sollen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.10.2020