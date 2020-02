Nach Unfall geflüchtet

Eberstadt/Schlierstadt.Ein unbekannter Fahrzeuglenker ist am Dienstag nach einem Unfall bei Buchen geflüchtet. Der 42-Jährige war kurz nach 7.30 Uhr mit seinem Toyota von Schlierstadt in Richtung Eberstadt unterwegs. Auf der Strecke kam ihm nach Angaben der Polizei eine Fahrzeugkolonne, bestehend aus einem Lkw, gefolgt von mehreren Pkw, entgegen. Als sich das erste Auto nach dem Lkw auf Höhe des Toyota befand, scherte dieses leicht aus, so dass sich die Außenspiegel berührten. Der 42-Jährige hielt nach dem Vorfall direkt an, der andere Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Schlierstadt fort. Am Toyota entstanden rund 600 Euro Schaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281/9040 entgegen.

