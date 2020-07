Nach mehrfachem Überschlag leicht verletzt

Waldhausen.Mit leichten Verletzungen vergleichsweise glimpflich davongekommen ist am Montagmorgen auf der Bundesstraße 27 der Fahrer eines Mitsubishi. Der 20-Jährige war gegen 7.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Waldhausen und Einbach in Richtung Buchen unterwegs, als er aus unbekannter Ursache nach rechts in den Grünstreifen geriet. Nachdem er einen Leitpfosten überfahren hatte, gelang es dem Mann,

...