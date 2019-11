Mut zur eigenen Meinung gefordert

In der Gedenkstätte für alle Opfer des Nationalsozialismus am Jakob-Mayer-Platz versammelte man sich zum Gedenken an die Novemberpogrome 1938.

Buchen. „Der 9. November verbindet große Freude mit großer Trauer – große Freude über den 30. Jahrestag des Mauerfalls trifft auf große Trauer angesichts der Ereignisse in der Reichspogromnacht 1938“: Mit diesen Worten eröffnete Bürgermeister Roland Burger die Gedenkveranstaltung am 81. Jahrestag der Reichspogromnacht in der Gedenkstätte am Jakob-Mayer-Platz, die musikalisch von Martin Schmidt an der Querflöte begleitet wurde.

Zwar liegen jene unfassbaren Gräueltaten fast ein ganzes Menschenleben lang zurück, doch dürfe sich so etwas nie wiederholen. „1938 wurden bereits furchtbare Schatten voraus geworfen“, betonte Burger im Hinblick auf die systematische Zerstörung jüdischen Lebens, das seinerzeit auch in und um Buchen fast vollständig eliminiert wurde – als prominentestes Beispiel benannte er Heimatdichter Jakob Mayer, der am 11. Juni 1939 den Freitod wählte. So verlas er die Namen aller 22 deportierter Mitbürger jüdischen Glaubens aus Buchen und den Stadtteilen, ehe er an die bereits vor 1940 weggezogenen und von späteren Wohnorten aus deportierten Juden erinnerte.

Auf feinfühlige Art rückte er am Donnerstag auch die traurigen Ereignisse der Euthanasie – der gezielten Tötung psychisch erkrankter oder körperlich behinderter Menschen, die zwischen 1939 und 1945 rund 200 000 Opfer forderte – in Erinnerung: Dank der später von Rainer Handwerk mit Bildern aus dem Karl-Weiß-Archiv des Bezirksmuseums Buchen ergänzten Forschungsarbeiten Ingrid Landwehrs konnten die Namen von 18 Personen aus Buchen und den Stadtteilen herausgefunden werden. „Sie wurden ab der ehemaligen Kreispflegeanstalt Krautheim etwa nach Grafeneck oder Hadamar überführt, wo sie in den Tötungsanstalten ihr Leben lassen mussten“, erklärte Burger und gab bekannt, dass die Gedenktafel in der ehemaligen Synagoge erst vor Kurzem um die Namen jener Personen ergänzt wurde. Gleichwohl stellte er weitere Nachforschungen in Aussicht: „Wir arbeiten das Thema gezielt auf und wollen wissen, welche Menschenschicksale sich hinter den Namen verbergen“, ließ er wissen und dankte dem ehrenamtlichen Arbeitskreis um Tobias Kohler.

Schließlich reichte er das Wort weiter an Prof. Dr. Dr. h.c. Eveline Goodman-Thau aus Jerusalem (Präsidentin der Hermann-Cohen-Akademie). Sie dankte zunächst Altbürgermeister und Ehrenbürger Josef Frank, Roland Burger sowie Gisela Brech und Hermann Schmerbeck von der Bücherei des Judentums für das Engagement und gestaltete ihre Ansprache auf sehr persönliche Weise. „Um die Geschichte zu verstehen und Trauer zu leben, müssen wir in unsere Muttersprache und damit das Deutsche zurückkehren“, merkte die in Wien geborene Rabbinerin an. Gleichwohl trage die junge Generation keine Bürde der Schuld, so wie es trotz aktueller Ereignisse wie etwa in Halle keinen allgemeinen Antisemitismus gebe – dafür aber einen Streit über die Definition des Ausdrucks. „Man muss insofern bereits so früh wie möglich damit anfangen, Kindern die Bedeutung des Judentums zu schildern“, erklärte Goodman-Thau und berief sich auf das Lesen und Verstehen in der Muttersprache, das sie als „Privileg und Verantwortung zugleich“ definierte. Ebenso appellierte sie mit packenden Worten dazu, Mut zur eigenen Meinung zu finden.

„Wenn etwas nicht in Ordnung ist, muss man sich zu Wort melden“, empfahl sie und verwies auf den „Aufschrei gegen das Unrecht“, der als „Sache aller Generationen“ anzusehen sei. So habe man auch die Menschen, die seinerzeit unter den grausamen Gewaltmaßnahmen des Dritten Reiches und der Reichspogromnacht gelitten haben, nicht persönlich gekannt, könne jedoch deren Gefühle und Gedanken nachempfinden.

