Mut zeigen für kirchliche Veränderungen

Hettigenbeuern/Hettingen.„Die besondere Stimmung dieses Abends, aus der wir Kraft schöpfen, sie darf nicht morgen früh schon wieder zu Ende sein“, forderte Diakon Gerhard Gramlich bei seiner inspirierenden Predigt an Maria Himmelfahrt auf. Er beleuchtete hierbei die Fragen, ob und was dieses Fest als Zeichen für die Zukunft bewirken könne. Neben dem feierlichen Gottesdienst standen auch in diesem Jahr beim Marienfeiertag im Morretal die Lichterprozession sowie die Kräuterweihe im Mittelpunkt.

Jedes Jahr schmücken Anwohner liebevoll Marienaltäre entlang des Prozessionsweges. Diese zeugen von der Wertschätzung und Verehrung der Mutter Gottes. Dieses Jahr gestaltete sich der Aufbau der Altäre wegen des wechselhaften Wetters schwierig. Mitten in der heißen Aufbauphase, gegen 18 Uhr, wurde der Himmel dunkel und es regnete. Während des Gottesdienstes gab es dann einen weiteren Regenguss und die Lichter mussten teilweise mehrmals wieder neu entzündet werden. Keine leichte Aufgabe, aber die Mühen lohnten sich und die Prozession konnte stattfinden.

Musik und Gesang

Der Gottesdienst wurde von den beiden Ferienvertretungen Dr. Raymond aus Indien und Pfarrer Stefan aus Ungarn zusammen mit Diakon Gerhard Gramlich aus Hainstadt zelebriert. Für Musik und Gesang sorgten der gemischte Chor des Gesangvereins „Harmonie“ unter Leitung von Dirigent und Organist Magnus Balles sowie Solistin Evelyn Wörner-Zemelka mit ihrem „Ave Maria“. Der Einzug und die Prozession wurden von den „Heddebörmer Musikanten“ unter Leitung von Dirigent Bernd Berres musikalisch gestaltet. Maria wurde mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen, so Pfarrer Raymond. Ihr Leben sei vollendet und erfüllt, an ihr wurde die Schöpfung vollendet. Dies bringe sie den Christen näher.

Diakon Gerhard Gramlich aus Hainstadt hielt eine ansprechende und mutmachende Predigt. Er habe sich zur Vorbereitung einige Fragen gestellt: „Warum kommen wir an diesem Abend nach Hettigenbeuern? Was wolle das Fest den Gläubigen sagen? Wird es in ein paar Jahren noch genauso sein? Finden sich wieder Leute mit diesem Enthusiasmus, damit das Fest gefeiert werden kann? Wie wirkt das Fest auf Menschen, die der Kirche fern sind?“ Bestimmt werde es verschiedenste Antworten geben. Die Anwesenden freuen sich auf einen besonderen Abend mit Gottesdienst, schöner Musik und liebevoll geschmückten Altären, so der Diakon. Die Gläubigen können sich hineinfallen lassen, die Sorgen vergessen und die besondere Stimmung in sich aufnehmen, die so viel Vertrauen schenke, verbunden mit der Gewissheit, dabei nicht allein zu sein. Er zeigte Lebenssituationen der Gottesmutter auf, die ihrem Sohn vertraute und mit ihm den Weg bis zum Tod am Kreuz ging.

Neue Wege gehen

Diakon Gramlich fragte, was jedoch mit den Menschen sei, die heute nicht mehr zur Kirche kämen, weil sie nichts mehr mit dem anfangen könnten, was da in der Kirche ablaufe. Diese Menschen halten der Kirche den Missbrauch vor und müssen feststellen, dass sich hier nichts bewege. Wie können die Gläubigen es schaffen, diese Menschen ebenfalls zu überzeugen, äußerte er seine Gedanken. Es gelte Mut aufzubringen, Dinge zu verändern und neuen Wegen zu vertrauen. Er vermisse manchmal auch den Mut der Kirchenleitung, etwas zu verändern. Der Weg werde nicht einfach, eher unbequem, auch mit Abschied von manch Liebgewonnenem. Jeder einzelne könne den Weg jedoch mit gehen. Oft sei schon aus einem kleinem Anfang etwas Großes geworden.

Es gelte zu zeigen, dass Gott eine Bedeutung im Leben habe. Die Stimmung des Abends, aus der Kraft geschöpft werde, dürfe nicht am Morgen danach schon zu Ende sein. Sie müsse viel mehr hineingenommen werden in den Alltag, in die Begegnung mit den Menschen. „Wir brauchen nicht aufgeben, nicht austreten, sondern müssen auftreten“, so der mutmachende Appell. Dann werde es gelingen, auch andere von der Liebe Gottes zu überzeugen. Diesen Auftrag und diese Hoffnung solle das Fest den Menschen mit auf den Weg geben. Beim Gottesdienst wurden nach altem Brauch die vielen mitgebrachten Würzbüschel, Kräuter und Blumen gesegnet. „Diese Blumen und Kräuter stehen für Maria als Fürsprecherin des Heils und Zeichen der Schönheit. Maria sei Mutter aller Geschöpfe, Frau des Sommers und Freundin der Blumen“, so Pfarrer Raymond. Nach dem Gottesdienst fand, begleitet von den „Heddebörmer Musikanten“, die Lichterprozession statt. Von der Feuerwehr wurden hierbei eine große Marienstatue und der Baldachin getragen sowie der Prozessionsweg abgesichert. Beim Marienaltar am Bildstock der „Schmerzhaften Mutter Gottes“ erbaten die Gläubigen mit Liedern und Gebeten für all ihre Anliegen nochmals Mariens Fürsprache.

Messe in der Marienkapelle

Auch in Hettingen wurde wie an vielen anderen Orten in der Region Maria Himmelfahrt gefeiert. Seit dem Jahre 1992 – der Erbauung der Marienkapelle durch den Hettinger Maurer Anselm Knapp auf seinem Grundstück oberhalb der Baier Wäldchen im Gewann „Krummer Acker“ – wird dort die Messe ausgetragen. In seiner kurzen Ansprache ging Pfarrer Stephan auf das Tagesevangelium ein und zog Parallelen zur heutigen Zeit. Er segnete dann die vielen Kräuterbüschel „Wörzbörden“, die von den Frauen Korbweise mitgebracht waren und als ein Zeichen für Maria stehen. Nach dem Gottesdienst erteilte er den Wettersegen mit dem Ostensorium und dankte für die Teilnahme an dieser Dankesfeier. hes/KM

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.08.2019