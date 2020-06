Rinschheim.In diesem Jahr kann der Musikverein Rinschheim auf sein 50-jähriges Bestehen zurückblicken und wollte diesen Anlass mit einem Jubiläumsfest gebührend feiern. Dieses kann ja nun aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht stattfinden. Dennoch möchte der Musikverein das Jubiläumsjahr nicht einfach so verstreichen lassen und hat sich deshalb eine kleine musikalische Wanderung durch und um Rinschheim mit acht Mitmachstationen überlegt, die von Sonntag, 5. Juli, bis Sonntag, 12. Juli, an frei zugänglichen Plätzen aufgebaut sind. Egal ob Jung, ob Alt, Musiker oder nicht, alle sind zum Mitmachen willkommen. An jedem, der folgenden Orte, kann die Wanderung begonnen werden – sie werden zusätzlich mit Luftballons markiert: Sportheim, Feuerwehrgerätehaus, alte Schule, Kapelle bei der Kirche, Grünkerndarre, Bildstock in der Au und auf dem Lausenberg.

An den einzelnen Stationen sind dann Laufzettel hinterlegt, die durch die Aufgaben führen. Zur Lösung einiger dieser Aufgaben wird ein Stift benötigt, der aus hygienetechnischen Gründen von jedem selbst mitgebracht werden muss. Für die Kinder ist auch ein Gewinnspiel enthalten, bei dem es tolle Preise zu gewinnen gibt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.06.2020