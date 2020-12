Müllabfuhr kommt früher

Neckar-Odenwald-Kreis.Aufgrund der Weihnachtsfeiertage kommt es zu Vorverschiebungen bei der Müllabfuhr. In einigen Orten verschieben sich die Abfuhrtage sogar gleich um mehrere Tage nach vorne.

Die genauen Abfuhrtermine einschließlich der Feiertagsverschiebungen enthält für jeden Orts- und Stadtteil der grüne Entsorgungskalender der Kwin. Im Entsorgungskalender sind die Symbole für die nach vorne verschobenen Abfuhrtermine rot hinterlegt.

Tonnen rechtzeitig bereitstellen

Wichtig ist an den vorverschobenen Abfuhrterminen die rechtzeitige Bereitstellung der Abfälle, denn die Sammeltouren werden nicht nach den üblichen Routen gefahren. Die Abfälle sind bis spätestens um 6 Uhr am Abfuhrtag an der Grundstücksgrenze bereitzustellen.

Für später bereitgestellte Abfälle kann eine Abfuhr nicht garantiert werden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.12.2020