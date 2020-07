Motorsägen in Buchen entwendet

Buchen.Eine unbekannte Person entwendete nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Samstag gegen 1.50 Uhr mehrere Motorsägen sowie Bargeld aus einem Firmengebäude in der Walldürner Straße in Buchen. Obwohl ein Zeuge sowie die Polizei bereits kurz nach dem Einbruch vor Ort waren, waren der oder die Täter bereits geflüchtet. Aus diesem Grund werden nun Zeugen gesucht. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich unter der Rufnummer 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.07.2020