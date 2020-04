Motorradfahrer schwer verletzt

Haßmersheim.Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei Motorrädern kam es bereits am Donnerstag gegen 15.45 Uhr auf der Landstraße zwischen Neckarmühlbach und Gundelsheim. Alle drei Fahrzeuge fuhren in Richtung Gundelsheim. An der Einmündung der Burgstraße wendete der 55-jährige Fahrer des Daimler-Benz. Dem direkt hinter ihm fahrenden 45-jährige Fahrer eines Suzuki-Motorrades gelang es nicht mehr einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Suzukifahrer prallte in die Fahrerseite des Daimler-Benz. Dem zweiten Motorradfahrer gelang es auszuweichen. Der Suzukifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 9000 Euro.

