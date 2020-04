Motorrad prallt gegen Crafter

Buchen/Hettigenbeuern.Beim Überholten prallte ein Motorradfahrer am Sonntagmittag in Hettigenbeuern gegen einen VW Crafter. Gegen 12.30 Uhr befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Motorrad die Hornbacher Steige hinter einem VW Crafter. Auf Höhe der Einmündung Morreblick befuhr der VW den rechten äußeren Fahrbahnrand. Der Zweiradfahrer nutzte die Chance und setzte zum Überholen des Crafters an. Im selben Moment bog der 50-jährige WV-Fahrer nach links ab, so dass beide Fahrzeuge kollidierten. Durch den Aufprall stürzte der 57-Jährige. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt circa 10 000 Euro. pol

