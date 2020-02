Morretal fest in Narrenhand

Hettigenbeuern.Die Prunksitzung der FG „Götzianer“ im Morretal war quasi ein bunter, närrischer Blumenstrauß für das Publikum zum Valentinstag. Exzellente Tanzdarbietungen prägten den gelungenen Fastnachtsabend am vergangenen Wochenende im Dorfgemeinschaftshaus. Witzige Büttenreden ergänzten das Programm und so stiegen zahlreiche Beifallsraketen in den Narrenhimmel.

Im fastnachtlich dekorierten Dorfgemeinschaftshaus begrüßte Elferratspräsident Steffen Farrenkopf mit einem dreifachen „Götzianer Helau“ die Ehrengäste sowie eine bunte Narrenschar mit beachtlichen 15 Gastabordnungen. Für den musikalischen Schwung der Veranstaltung sorgte Alleinunterhalter Werner Schifferdecker. Elferratspräsident Farrenkopf leitete die Sitzung und führte gewohnt routiniert durch den Abend.

Temperamentvolle Feuerwehr

Schwungvollen starteten die „Minis“ der „Götzianer“. Das flotte Tänzchen „Feuer und Feuerwehr“ zeigte temperamentvoll, wie viel Spaß der Narrennachwuchs bei der Feuerwehrarbeit sowie beim Tanzen hat. Trainiert wird die quirlige, einheimische Tanzgruppe von Marscherie Trenkle, Katrin Gottscheck und Angelique Sickert. Es folgte als „Newcomerin“ im Morretal das neue „Heddebörmer“ Tanzmariechen Nele Fink. Anmutig, charmant und gekonnt zeigte sie ihr Talent und begeisterte mit viel Akrobatik das Publikum. Trainiert wird sie von Jana Volk.

Als zwei Herren von der Stiftung Warentest, sogenannte Biertester, machten dann Andreas Poser und Andreas Leiblein aus Schweinberg, ihre Aufwartung und erheiterten dabei die Zuschauer. „Wir sind der Karl und sind Hopfenteetester“: Mit diesem Lied nahmen sie unter anderem Zutaten und Biersorten unter die Lupe. Bei ihrem Tanz „Die Wikinger und ihre größten Schätze“, gingen dann die Tänzerinnen der TSG Hainstadt als Wikinger aus dem hohen Norden mit einem flotten Tanz auf Beutezug. Als Astronauten ins Weltall entführte die Schautanzgruppe aus Götzingen.

Gelungenes Debüt

Der neue und der alte Ortsvorsteher, Norbert Meixner und Günther Müller, und Beigeordneter Benjamin Laber bekamen dann einen Jahresorden und machten in kurzen Reimen jeweils ihre närrische Aufwartung. Ortsvorsteher Meixner gab gelungen sein erstes närrisches Statement ab und Ortsvorsteher Müller hielt ein letztes Mal seinen Rückblick, wobei er für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen 25 Jahren dankte.

Der Beigeordnete Laber lobte den Stadtteil als liebenswerten Ort und zeigte sich angetan über die Anschaffung der Spülmaschine für das Dorfgemeinschaftshaus als erste Amtshandlung des neuen Ortsvorstehers. „Heddebör“ hatte viele Ortschaftsratskandidaten, beschäftige sich bei der Zukunftswerkstatt mit der Zukunft und plane die Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage. So gut aufgestellt können es die Narren an Fastnacht ordentlich krachen lassen, war sich der Beigeordnete sicher.

Tanzmariechen Tessa Ross aus Limbach war die nächste Augenweide und zauberte voller Anmut mit ihren akrobatischen Künsten auf der Bühne, bevor die gemischte Schautanzgruppe aus Glashofen das Publikum mit dem gelungenen Tanz „Schiff ahoi – Matrosen außer Rand und Band“ mit auf hohe See nahm. Einen individuellen Jahresrückblick hielt dann Johannes Hemberger aus Heidersbach. Trump, Brexit und der Berliner Flughafen bekamen ihr Fett ab. Er berichtete in seinem amüsanten Ausführungen von Kontrollen an Flughäfen, Klimastreiks und vielem mehr.

Die Männertanzgruppe „Waschbärbäuch“ aus Hettingen verbreitete dann als Monster mehr Heiterkeit als Angst und Schrecken. Tanzmariechen Silja-Maria Fieger beeindruckte das Publikum mit ihrem temperamentvollen Tanz, bevor Tanja Henn aus Laudenberg, sich als „es Mariele“ vorstellte und in der Bütt mit ihren Erzählungen über ihre Versuche als Balletttänzerin beziehungsweise sterbender Schwan und Meinungsverschiedenheiten mit ihrem Ehemann erheiterte.

Himmel und Hölle liegen manchmal nah beieinander: So auch beim paradiesischen Tanz der Schautanzgruppe aus Hainstadt „Im Himmel ist die Hölle los“. Als Bruchpiloten eroberte das Bauernballett aus Osterburken die Bühne. „Das größte Glück für einen Mann ist eine Frau, die kochen kann“, verkündete Martin Gehrig aus Glashofen als „Weichei“ in der Bütt und sorgte für Lacher beim Publikum. Zum tänzerischen Jahrmarktbesuch, mit sehenswerten Kostümen, lud die Schautanzgruppe aus Weilbach ein. Die Prinzengarde aus Höpfingen brillierte mit ihrem Gardetanz.

Sportler aus dem Landratsamt

Es folgte das närrische Fitnessprogramm mit einem renommierten Trainingsteam: Fitnesstrainer Landrat Dr. Achim Brötel und Peter Fieger sorgten mit den zwei Sportskanonen (Rita Müller und Gerda Schmitt) für eine närrische Trainingseinheit. Bei diesem Abnehmprogramm, vom Übergang des Winterspecks zur Frühlingsrolle, ging es lustig zu. Das Fazit: Die inneren Werte brauchen eben auch viel Platz.

Superhelden aus Hainstadt waren zu Gast in „Heddebör“: Das Show-Ensemble der SpVgg. Hainstadt setzte mit viel Leidenschaft heldenhaft einen stimmungsvollen Tanzauftritt um. Nochmals in die Welt der Galaxie und schönen Außerirdischen entführte die Schautanzgruppe aus Seckach.

Mit Wolfgang König aus Höpfingen kam dann ein weiteres bekanntes Büttenass, der sich in diesem Jahr für die Demonstration „Fastnacht for Future“ stark machte. Ihn beschäftigte der Klimawandel ebenso wie die Bonpflicht beziehungsweise das Schwarzbrot in den Bäckereien.

Das Motto „Gardetänze statt Schuleschwänze“ setzte er unterstützt von der Tanzgruppe aus Höpfingen mit einem Flashmob in Szene. Es folgte der Schautanz der gemischten Tanzgruppe aus Höpfingen „Tatort London – Detektive auf heißer Spur“.

Die neue „Morretalklinik“

Die „Maxis“ aus Heddebör setzten dann bei bester Stimmung mit ihrer „Morretalklinik“ einen tollen Schlusspunkt. Trainiert werden die Tänzer von Jana Volk, Matilda Noe, Christina Berberich und Laura Meixner. Elferratspräsident Steffen Farrenkopf dankte allen Mitwirkenden und brachte die Meinung der meisten Zuschauer auf den Punkt: „Es war ein genialer Abend“. Die Narren hatten wieder einmal viel Spaß und feierte ausgelassen noch einige Stunden. hes

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.02.2020