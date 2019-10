Monotypien und Ölgemälde im Dialog

Werke des Düsseldorfer Künstlers Bernd Mechler sind im Buchener Kulturforum Vis-à-Vis zu sehen. Es ist die letzte Ausstellung vor der Winterpause.

Buchen. Der Kunstverein Neckar-Odenwald hat am Sonntag mit Werken des Düsseldorfer Künstlers Bernd Mechler seine letzte Ausstellung in Buchen vor der Winterpause eröffnet. „Zwischen den Räumen“ lautet der Titel der Schau, in der Mechler großformatige Acrylmonotypien seinen Ölmalereien gegenüberstellt.

Harald Kielmann, Vorsitzender des Kunstvereins, berichtete zunächst, dass derzeit die Ausstellungen des nächsten Jahres erarbeitet werden, und versprach den Gästen der Vernissage ein „hochattraktives und anspruchsvolles Programm“. Dann stellte er den Künstler vor, der 1958 in Mannheim geboren wurde und dessen Familie im Odenwald verwurzelt ist. Bernd Mechler studierte an der Kunstakademie Düsseldorf und war dort Meisterschüler bei Professor Dieter Krieg. Der Künstler habe seinen ganz eigenen abstrakten Malstil subtiler Farbigkeiten entwickelt, den er in großformatigen Bildern präsentiere. Verschiedene Stipendien und Preise erwähnte Kielmann, unter anderem den Villa Romana Preis, der seit 1905 vergeben wird und als ältester Kunstpreis Deutschlands gilt. Auch die Lehraufträge für Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf sowie an der TU Dortmund und der Universität Siegen sowie die Gastdozentur an der Kunstakademie Münster ließ der Vorsitzende nicht unerwähnt. Seit 2007 ist Mechler Dozent für Malerei an der Freien Akademie der Bildenden Künste Essen.

Den Zugang finden

„Das Geheimnis der Kunst liegt darin, dass man nicht sucht, sondern findet“, zitierte Bürgermeister Roland Burger den spanischen Maler, Grafiker und Bildhauer Pablo Picasso. Laut Burger ein sehr treffendes Zitat, schließlich gehe es bei der Kunst stets darum, einen Zugang zum Werk zu finden. Und so riet Burger den Gästen, das Werk Mechlers unvoreingenommen auf sich wirken zu lassen. Wissenswertes zu seinem Schaffen verriet dann der Künstler selbst, schließlich hatten die Gäste im Buchener Kulturforum Vis-à-Vis seine großformatigen Werke schon eine geraume Zeit vor Augen und waren gespannt auf seine Ausführungen. Bei den Monotypien handele es sich um handgemachte Druckarbeiten, wobei das „Mono“ im Namen dafür stehe, dass es jeweils nur ein Exemplar gebe. Aus einer Acrylfarbe habe er eine Druckpaste hergestellt, die nicht so schnell trocknet und die nötige Zeit zur Arbeit gibt. Ein Werk entstehe durch eine bestimmte Abfolge von Druckvorgängen, die in einem Übereinander erfolgen. „Diese Überlagerungen ergeben zum Teil dann spannende Räumlichkeiten“, erklärte Mechler.

Große Platten

Die Ölbilder seien über einen längeren Zeitraum entstanden, hier habe es in den letzten 30 bis 40 Jahren eine Entwicklung hin zu konzeptuellen Arbeiten gegeben. Die Drucke seien erst in den letzten Jahren wieder in sein Blickfeld gerückt, gerade mit der Möglichkeit, große Platten zu bedrucken. Und dadurch sei dann die Idee entstanden, große Monotypien in den Dialog mit Ölbildern zu stellen.

Für ihn bedeute Malerei weniger die Auseinandersetzung mit einem abzubildenden Objekt. Vielmehr sei es die Übersetzung der dreidimensionalen Realität in die zweidimensionale. Man habe ein Modell von Realität, in dem man sitze wie in einem Boot. Aber man sehe oft nicht das Modell, in dem man sitze. „Die Malerei hat durch die Transformation den Sinn und Zweck, dieses Modell etwas sichtbar zu machen – durch ein anderes Modell, das automatisch auf einer zweidimensionalen Fläche entsteht“, so der Künstler. Er müsse sich beim Schaffen eines Werkes darüber klar werden, welche Aspekte er aus der dreidimensionalen Welt in die zweidimensionale Realität übersetzen wolle. „Ich mache damit eine Erfahrung und hoffe, dass es beim Betrachter genauso ist“, meinte Bernd Mechler.

