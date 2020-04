Mobiles Zentrum für Blutspenden

Buchen.In der Stadt wird ein so genanntes Blutspendezentrum des DRK eingerichtet. Flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren ist in Zeiten des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) in allen Lebensbereichen unabdingbar. Für das Blutspendewesen bedeutet dies, dass die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards in Bezug auf Social Distancing auf den Blutspendeterminen neu abgestimmt werden muss. Deshalb wird in Baden-Württemberg und Hessen das über Jahrzehnte etablierte Konzept der mobilen Blutspendeaktion „vor der Haustüre“ angepasst: An sorgfältig ausgewählten und gut erreichbaren regionalen Standorten werden über mehrere Tage hinweg mobile Blutspendezentren eingerichtet. Diese sind so ausgelegt, dass für Spender, ehrenamtliche Helfer und Mitarbeiter des DRK auf ausreichend große Abstände zwischen den anwesenden Personen und eine effektive Steuerung des Besucherstroms durch Einlassbeschränkungen möglich ist.

Eines dieser Blutspendezentren wird in Buchen eingerichtet. Von Dienstag, 14. April, bis Freitag, 17. April, ruft das Rote Kreuz dazu auf, von 14 bis 19 Uhr in der Stadthalle Blut zu spenden. Um Wartezeiten zu vermeiden, bittet der Blutspendedienst das neu installierte Terminreservierungssystem unter https://bawuehe.bsdtrs.de/reservierungen/buchen_stadthalle zur Terminvereinbarung zu nutzen. Spendewillige können Ort und Öffnungszeiten der regionalen Blutspendezentren unter www.blutspende.de/termine erfragen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.04.2020