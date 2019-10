Mitspieler werden gesucht

Buchen.Im Familiengottesdienst (Christvesper) an Heiligabend, 24. Dezember, um 17 Uhr in der evangelischen Christuskirche wird das Weihnachtsmusical „Wenn Engel singen“ aufgeführt. Hierzu werden Mitsänger gesucht. Zu den Proben, die jeweils sonntags parallel zum Gottesdienst um 10 Uhr im evangelischen Gemeindehaus stattfinden, sind alle Kinder ab zirka sechs Jahren willkommen.

Das erste Treffen ist am Sonntag, 27. Oktober, um 16 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Am Rühlingshof 3. Hier wird alles Nähere besprochen und der Probenplan verteilt. Wenn ein Kind gerne mitmachen würde, aber zum ersten Treffen verhindert ist, möge eine Nachricht an das evangelische Pfarramt, Johanna Moelter-Reich, Telefon 06281/5579631, erfolgen.

