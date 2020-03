Mitgliederzahl deutlich auf 384 angewachsen

Waldhausen.Bei der Mitgliederversammlung des SV Waldhausen am Freitag im Sportheim waren aufgrund der Spielgemeinschaft im Senioren- und Jugendfußballbereich auch Vorstandsmitglieder des FV Laudenberg anwesend. In seinem Bericht ging Vorsitzender Adrian Weber zunächst auf die neuen Angebote im Freizeitsport ein. Durch Kinderturnen und Jumping-Kurse sei der Mitgliederstand deutlich auf 384 zum Jahresende 2019 angewachsen.

Dank der tatkräftigen Unterstützung vieler Mitglieder habe man im vergangenen Jahr zahlreiche Aktivitäten bewältigt konnte. Explizit ging Weber auf die Fastnachtsveranstaltungen, das Sportfest, das Schlachtfest und die Winterfeier ein. Zur Spielgemeinschaft im Seniorenbereich mit dem FV Laudenberg fand Weber nur lobende Worte: „Einen besseren und passenderen Partner hätten wir nicht finden können.“

Weber dankte den Helfern im Wirtschafts- und Sportbetrieb sowie den Vorstandskollegen und den Verantwortlichen des Fördervereins für die vielen geleisteten Arbeitsstunden.

Schriftführer Fabian Henn erläuterte anschließend detailliert die Themenschwerpunkte der elf durchgeführten Vorstandssitzungen. Dem Zahlenwerk von Kassierer Reinhard Mairhofer jun. War zu entnehmen, dass der SV trotz eines leichten Defizits im Jahr 2019 insgesamt auf soliden Beinen steht.

Spielausschussvorsitzender Matthias Schüssler und Trainer Dominik Reichert gingen auf den Spielbetrieb der beiden Seniorenmannschaften ein. Die Spielzeit 2018/19 sei in beiden Mannschaften von einer äußerst dünnen Spielerdecke geprägt gwesen. Während die erste Mannschaft als Aufsteiger in der Kreisliga dank einer starken Vorrunde mit einem zufriedenstellenden 14. Platz und dem Klassenerhalt abschloss, musste die Reserve in der B-Klasse trotz einer Spielgemeinschaft mit Laudenberg und Heidersbach nach dreimaliger, dem Personalmangel geschuldeter, Spielabsage die Abmeldung aus dem Spielbetrieb akzeptieren.

Besserer Kader

In der laufenden Runde sehe die Situation für beide Mannschaften erfreulicher aus. Als Grund hierfür nannten Schüssler und Reichert die neue Spielgemeinschaft im Seniorenfußball mit dem FV Laudenberg. Dank eines quantitativ und qualitativ deutlich besseren Kaders habe die Mannschaft im Kreispokal das Viertelfinale erreicht, wo gegen den FC Schloßau Endstation war. Auch die aktuelle Verbandsrunde verlaufe zufriedenstellend. Aktuell befinde sich der SV mit 24 Punkten auf Tabellenplatz neun. Reichert sieht aber durchaus noch Potential in der elf und warnte davor sich auf dem Erreichten auszuruhen. Auch die zweite Mannschaft zeige in der B-Klasse einen deutlichen Aufwärtstrend.

Schüssler verkündete zur Freude aller nochmals die Vertragsverlängerung mit Trainer Reichert sowie die Verpflichtung von Johannes Walz als Co-Trainer für die neue Runde. Er ging anschließend noch auf die noch offene Entscheidung zur künftigen Namensgebung bei Spielgemeinschaften, den Drei-Stufenplan zum Fairplay im Fußball und den gravierenden Schiedsrichtermangel im Fußballkreis Buchen ein.

Vier Jugendmannschaften

Für die verhinderten Jugendleiter Joshua Leopold und Werner Mohr verlas Adrian Weber den Bericht der Jugendleitung. Auch in der Jugendabteilung gibt es seit September 2019 eine Kooperation mit dem FV Laudenberg, die auf einem gemeinsam erarbeiteten Konzept zur Jugendarbeit basiert. Zahlreiche Väter und Mütter beider Vereine unterstützen zur Freude der Jugendleitung die vielfältigsten Aktionen der Jugendabteilung aktiv. Neben einer Bambini-Truppe gibt es vier Mannschaften von der F- bis zur C-Jugend, die aktiv am Spielbetrieb teilnehmen und von Trainern aus Waldhausen und Laudenberg angeleitet werden. Am erfolgreichsten ist aktuell die D-Jugend, die Staffelmeister wurde und ab März in der Meisterstaffel um die Kreismeisterschaft mitspielt.

Wolfgang Lindenmaier berichtete anschließend von den zahlreichen Aktivitäten im Freizeitsport. Für alle Altersgruppen gibt es beim SV Angebot, die vom Kinderturnen über das Jumping bis hin zu den verschiedenen Gymnastikgruppen gehen, ergänzt durch Freizeitvolleyball sowie Herzsport in Kooperation mit der VHS Buchen. Aktuell laufen Planungen dieses gesamte Spektrum im Rahmen des Sportfestes im Juli einem breiten Publikum zu präsentieren.

Nach Grußworten von Ortsvorsteher Alexander Leix, der seine Freude über das harmonische Miteinander in der Spielgemeinschaft zum Ausdruck brachte, ehrte Vorsitzender Weber vier aktive Fußballer für ihre langjährige Unterstützung des Vereins: Mit der Vereinsehrennadel in Bronze für zehnjährige aktive Mitgliedschaft wurden Tobias Emmerich, Felix Frank und Niklas Schnorr ausgezeichnet. Die Vereinsehrennadel in Silber für 15-jährige aktive Mitgliedschaft erhielt Alexander Arndt.

Ein kurzes Grußwort sprach anschließend Dominic Müller, Vorsitzende des FV Laudenberg, der sich ebenfalls sehr positiv über das Miteinander der beiden Vereine äußerte. Abschließend gab Adrian Weber noch einen kurzen Ausblick auf den geplanten Ablauf des Sportfestes am ersten Juliwochenende. WoLi

