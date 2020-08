Mitgliederwerbung und Öffentlichkeitsarbeit sollen verstärkt werden

Buchen.Zu Beginn der Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule im Sitzungssaal des Alten Rathauses ging Vorsitzende Dr. Elisabeth Weidmann auf die Ergebnisse der in vier Vorstandssitzungen und einer Ausschusssitzung diskutierten Möglichkeiten zur Ausweitung der Mitgliederwerbung und Öffentlichkeitsarbeit ein. Es sei nicht nur bei guten Ideen geblieben, sondern das Resultat sei längst sichtbar: ein neues Roll-up-Banner und ein farbenprächtiger neuer Flyer. Für die Zukunft werde es eine Aufgabe des Fördervereins sein, aktiv Mitgliederwerbung zu betreiben.

Das vergangene Vereinsjahr sei wieder durch zahlreiche Aktivitäten bereichert worden, so Weidmann. Als größte Aufgabe steche das Musikschulfest hervor. Im Berichtsjahr seien vier Veranstaltungen der Reihe „Buchen in Concert“ vom Förderverein bewirtet worden. Die Vorsitzende bedauerte, dass die Resonanz dieser Veranstaltungen nicht immer so gewesen sei, wie es die hochklassigen Chöre beziehungsweise Instrumentalisten verdient hätten.

Der Förderverein habe das Ziel, die Musikschule finanziell und ideell zu unterstützen. In den 29 Jahren des Bestehens habe der Förderverein mehr als 200 000 Euro an Zuwendung an die Musikschule geleistet. Im Jahr 2019 habe der Förderverein die Musikschule mit circa 3000 Euro zur Anschaffung von Instrumenten unterstützt.

Hörbare Spuren

Erneut seien beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ viele Preise abgeräumt worden. Aber auch das Alltagsgeschäft hinterlasse hörbare Spuren in Buchen. So seien es die vielen Musikschüler, die sich durch ihre Fähigkeiten im kulturellen Leben einbringen, die Buchen zu einer außerordentlich musikalischen, zu einer wohlklingenden Stadt werden lassen. Weidmann dankte Musikschulleiter Michael Wüst für die hervorragende Musikschularbeit. Eine ganz neue Herausforderung stelle die Coronakrise für das gesamte kulturelle und soziale Leben dar. Auch auf den Förderverein kämen neue Aufgaben zu. „Wir werden uns Gedanken machen müssen, wie unsere Arbeit in nächster Zeit aussehen kann“, so die Vorsitzende. Sie dankte der Stadt Buchen für die finanzielle Unterstützung und die Offenheit für neue Impulse und notwendige Veränderungen.

Kassierer Andreas Scheuermann informierte über die Finanzsituation des Fördervereins. Kassenprüfer Hubert Bethäuser bescheinigte, auch im Auftrag von Thomas Jedelsky, eine einwandfreie Buchführung. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig. Die Kassenprüfer Hubert Bethäuser und Thomas Jedelsky wurden in ihren Ämtern einstimmig von der Versammlung bestätigt. Bürgermeister Roland Burger dankte dem Förderverein für die geleistete Arbeit und den „Einsatz mit Herz und Hand“.

In seinem Jahresbericht informierte Musikschulleiter Michael Wüst über die Herausforderungen durch die Coronapandemie an der Musikschule. Der plötzliche Lockdown habe die Musikszene in allen Bereichen hart getroffen. Die Musikschullehrer hätten sich mit viel Engagement den neuen Herausforderungen gestellt und nach Möglichkeit mit Onlineunterricht den Kontakt zu ihren Musikschülern gehalten.

Ab 18. Mai habe der Präsenzunterricht wieder stufenweise unter umfangreichen Hygienemaßnahmen starten können. Es ruhe weiterhin der gesamte Veranstaltungsbetrieb: Kinderkonzert, Preisträgerkonzert, Musikschulfest sowie der Landes- und Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ hätten abgesagt werden müssen. Auch die Singpause mit Horst Berger an den Grundschulen habe pausiert werden müssen.

Das Musical, das zum 30-jährigen Bestehen der Musikschule im Dezember 2021 aufgeführt werden sollte, müsse verschoben werden. Die Aufführung sei nun für Dezember 2022 geplant. „Leider haben die Einschränkungen durch die Coronapandemie auch für vergleichsweise viele Abmeldungen zum Schuljahresende gesorgt“, sagte Wüst. Zum Abschluss seiner Ausführungen dankte er dem Förderverein für die Unterstützung: „In diesen schwierigen Zeiten ist es sehr wohltuend, gut gesinnte Unterstützer an seiner Seite zu wissen“.

Mitgliedsbeitrag erhöht

Im nächsten Tagesordnungspunkt wurde dem Antrag auf Erhöhung des Mitgliedsbeitrags des Fördervereins um fünf Euro jährlich von der Versammlung einstimmig stattgegeben, nachdem dieser über viele Jahre nicht erhöht worden war.

Anschließend wurde die Ernennung von Peter Emrich, Gründer und langjähriger Vorsitzender des Fördervereins, zum Ehrenvorsitzenden formal festgehalten, nachdem diese bereits beim letzten Musikschulfest bekannt gemacht worden war. Die Anregung von Burkhard Scheuermann, die neuen Medien zur Mitgliederwerbung zu nutzen, wurde aufgegriffen und eine entsprechende Initiative gestartet.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.08.2020