Mitglieder geehrt

Götzingen.Zu seiner obligatorischen Weihnachtsfeier hatte der VdK-Ortsverband „Bauland“ ins TSV-Sportheim in Götzingen eingeladen. Erfreut über die gute Resonanz dankte die Vorsitzende Gabriele Matthé den Mitgliedern sowie dem Vorstand und den Kontaktpersonen in den Ortschaften für die Unterstützung.

In einem kurzen Statement spannte sie einen Bogen mit Rückblick in die Gründerphase des VdK vor über 70 Jahren bis zur heutigen Situation. Sie informierte dabei über Neuerungen wie beispielsweise das „Pflegestärkungsgesetz II“ oder auch das „Angehörigen-Entlastungsgesetz“ und erläuterte Einzelheiten dazu. Zusätzlich wurde die Feier mit Advents- und Weihnachtsliedern umrahmt, die von Erik Holderbach musikalisch begleitet wurden. Mit Gedichten und Geschichten trugen Josef Künkel, Ingrid Holderbach, Erika Holderbach und Marion Kirchgässner zur stimmungsvollen Atmosphäre bei. Die Feier bildete auch den würdigen Rahmen für Ehrungen. Verbunden mit dem Dank für die Treue zum Verband überreichte die Vorsitzende für 25 Jahre Mitgliedschaft das Goldene Treueabzeichen mit Urkunde an Ilse Ballweg, Klara Goisser, Heike Schlupp und Wendelin Steinmüller. Weitere 21 Mitglieder zeichnete sie mit dem Silbernen Treueabzeichen für zehnjährige Mitgliedschaft aus. Ganz besonderer Dank galt Irmgard Müller (Altheim), die nach 23 Jahren Engagement als Frauen-Vertreterin aus diesem Amt verabschiedet wurde. Sie war zudem als Beisitzerin aktiv und in Altheim für Kranken- und Geburtstags-Besuche zuständig. Mit einem Blumenpräsent unterstrich der Ortsverband seinen Dank für diesen langjährigen Einsatz. jm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019