Mitarbeiterehrungen vorgenommen

Buchen.Der gemeinsame Abend zum Ende des Jahres ist Tradition bei der Buchener Firma Göttfert. Bei Essen und Getränken bildet dies den Rahmen für die Ehrung der diesjährigen Jubilare. Bei dieser Gelegenheit werden auch langjährige Mitarbeiter verabschiedet, die in Kürze ihren wohlverdienten Ruhestand antreten werden.

Außerdem werden bei der Jahresabschlussfeier die Auszubildenden freigesprochen, die in diesem Jahr ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Bei einer derzeitigen Gesamtbelegschaft von 166 Mitarbeitern befinden sich insgesamt 24 junge Menschen in der Ausbildung zu Industriekaufleuten und Mechanikern, Elektronikern für Betriebstechnik und Fachinformatikern sowie Studenten des „Bachelors of Engineering“ an der DHBW Mosbach. Für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit wurde Christin Balles geehrt. Carolin Steuerwald, Jörg Halbig, Alois Ulmer und Nico Banschbach feiern in diesem Jahr ihr Zwanzigjähriges. Für sein Jubiläum für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit wurde Marco Ahlfänger ausgezeichnet. Seit nunmehr 30 Jahren treu dabei sind Simone Kern, Zora Savic, Milka Stampar, Udo Bäuerle, Ademar Mahnke und Wolfgang Trabold. Siegbert Fitz feierte sein 40-jähriges Betriebsjubiläum, für welches er noch von der Stadt Buchen mit einer Medaille des Landes Baden-Württemberg geehrt wurde. Langanhaltenden Applaus gab es bei der Verabschiedung von Irene Farrenkopf und Hubert Halli, welche nach 48 Jahren Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand verabschiedet wurden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.12.2019