Mit Zerstörungswut durch die Marktstraße

Buchen.Mit Zerstörungswut zog eine bislang unbekannte Person vermutlich am Dienstagabend durch die Buchener Marktstraße. Insgesamt vier Blumenkübel wurden umgeworfen und beschädigt. Zu Bruch gingen auch mehrere Christbaumkugeln, die an den dortigen Weihnachtsbäumen angebracht waren. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Am Dienstagmorgen wurden die Blumenkübel vom städtischen Bauhof wieder aufgestellt und bepflanzt sowie die Straße gereinigt.

Wiederholte Sachbeschädigung

„Zu der wiederholten Sachbeschädigung an den Blumenkübeln fehlen mir eigentlich die Worte, zumal zwei Tage zuvor der Weihnachtsbaum auch mutwillig beschädigt worden war“, meinte Marko Eichhorn, Vorsitzenderder Aktivgemeinschaft Buchen, gegenüber den FN. Und weiter: „Auch wir haben früher Unfug getrieben. Aber wir wussten, wann Schluss ist.“ Es sei sehr traurig, dass heutzutage der Respekt vor anderer Leute Dinge nicht mehr vorhanden sei und ohne wirklichen Grund fremdes Eigentum mutwillig beschädigt werde. „Wenn diese Entwicklung so weitergeht, wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als die Blumenkübel wieder aus der Fußgängerzone zu entfernen“, erklärte Eichhorn. pol/borg

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019